Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fallo ratificó los procesamientos que habían sido dictados en primera instancia contra Tapia, Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, el expediente registra un nuevo avance en la investigación sobre presuntas irregularidades fiscales vinculadas con la conducción de la entidad.

Si no surgen nuevas resoluciones que modifiquen el escenario procesal, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral, donde deberán debatirse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las eventuales responsabilidades de los imputados.