Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero Pablo Toviggino y de la entidad. La investigación involucra una presunta maniobra por más de $19.000 millones y quedó cerca del juicio oral.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa que investiga una presunta evasión tributaria y la retención indebida de aportes.
Con esta resolución, el tribunal ratificó lo dispuesto en primera instancia y el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral, uno de los próximos pasos procesales previstos en la causa.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación judicial apunta a una presunta maniobra que superaría los 19.000 millones de pesos.
La decisión de la Cámara no implica una condena, sino que confirma que existen elementos suficientes para mantener los procesamientos mientras continúa el trámite de la causa.
El fallo ratificó los procesamientos que habían sido dictados en primera instancia contra Tapia, Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino.
De esta manera, el expediente registra un nuevo avance en la investigación sobre presuntas irregularidades fiscales vinculadas con la conducción de la entidad.
Si no surgen nuevas resoluciones que modifiquen el escenario procesal, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral, donde deberán debatirse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las eventuales responsabilidades de los imputados.
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