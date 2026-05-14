Patrimonio cultural: los históricos vagones de madera del Subte Línea A vuelven a circular este fin de semana

360 (2) Así luce la cabina de conducción de los históricos coches de madera de la Línea A. Foto: Agencia NA

Música en vivo, guías y presencia del Regimiento de Patricios

Durante cada trayecto habrá una guía turística que contará historias sobre la construcción de la Línea A, los primeros años del subte y las curiosidades de los emblemáticos vagones de madera.

También participará el Regimiento de Patricios, cuyos integrantes llegarán hasta el lugar utilizando la Línea D.

La historia de los legendarios coches “La Brugeoise”

Los coches La Brugeoise fueron fabricados en Bélgica y comenzaron a circular en 1913, cuando la Línea A conectaba Plaza de Mayo con Plaza Miserere.

Con sus interiores de madera, lámparas de bronce y ventanas corredizas, las formaciones se transformaron en una postal clásica del transporte público porteño y continuaron en servicio hasta 2013.

Desde SBASE destacaron que los vagones fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y forman parte de un programa de preservación histórica que busca mantener vivo uno de los símbolos más reconocidos del subte porteño.

360 (1) El interior restaurado de los coches conserva detalles originales de principios del siglo XX. Foto: Agencia NA.

Cómo conseguir pasajes para el paseo histórico

La inscripción para participar del paseo se realiza a través de un formulario online difundido en las redes sociales oficiales de SBASE.

Los cupos son limitados y suelen agotarse rápidamente debido al gran interés que genera cada edición del recorrido histórico.

Quienes resulten seleccionados recibirán posteriormente un correo electrónico con toda la información necesaria para asistir al evento.