Patrimonio cultural: los históricos vagones de madera del Subte Línea A vuelven a circular este fin de semana

Subterráneos de Buenos Aires realizará este sábado una nueva edición del Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A, en el marco de las actividades especiales por la Semana de Mayo.
La propuesta permitirá recorrer durante la madrugada parte del histórico trayecto entre las estaciones Perú y Acoyte a bordo de las tradicionales formaciones “La Brugeoise”, conocidas popularmente como “las Brujas”, que funcionaron durante casi un siglo en el primer subte de América Latina.
La actividad comenzará pasada la medianoche, una vez finalizado el servicio habitual, y contará con tres viajes especiales abiertos al público.
Además del recorrido, el evento incluirá ambientación de época, música en vivo y distintas propuestas culturales para recrear cómo era la vida porteña a comienzos del siglo XX.
Durante cada trayecto habrá una guía turística que contará historias sobre la construcción de la Línea A, los primeros años del subte y las curiosidades de los emblemáticos vagones de madera.
También participará el Regimiento de Patricios, cuyos integrantes llegarán hasta el lugar utilizando la Línea D.
Los coches La Brugeoise fueron fabricados en Bélgica y comenzaron a circular en 1913, cuando la Línea A conectaba Plaza de Mayo con Plaza Miserere.
Con sus interiores de madera, lámparas de bronce y ventanas corredizas, las formaciones se transformaron en una postal clásica del transporte público porteño y continuaron en servicio hasta 2013.
Desde SBASE destacaron que los vagones fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y forman parte de un programa de preservación histórica que busca mantener vivo uno de los símbolos más reconocidos del subte porteño.
La inscripción para participar del paseo se realiza a través de un formulario online difundido en las redes sociales oficiales de SBASE.
Los cupos son limitados y suelen agotarse rápidamente debido al gran interés que genera cada edición del recorrido histórico.
Quienes resulten seleccionados recibirán posteriormente un correo electrónico con toda la información necesaria para asistir al evento.