Un diputado libertario llegó al Congreso en una Tesla Cybertruck de unos 300 mil dólares

Según trascendió desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido al legislador que retirara la Cybertruck del predio luego de que el episodio comenzara a generar ruido interno en el bloque libertario.

Captura de pantalla 2026-05-14 075559 El diputado jujeño reivindicó el vehículo como parte de la “batalla cultural” libertaria.

Desde el entorno del diputado aseguraron que la importación del vehículo fue realizada de manera legal y explicaron que la ausencia de patente visible responde a demoras administrativas vinculadas a la entrega de chapas por parte de la DNRPA.

“La compró en Estados Unidos y está todo en regla”, sostuvieron cerca del legislador, quien además confirmó que se trata de la versión más potente del modelo fabricado por Tesla.

La escena se produjo en un contexto especialmente sensible para el Gobierno nacional. Esta semana, la administración de Javier Milei avanzó con un recorte de casi 2,5 billones de pesos en partidas presupuestarias destinadas a distintas áreas del Estado, como salud, educación y programas sanitarios.

Por eso, desde distintos sectores opositores apuntaron contra el contraste entre el discurso de austeridad libertario y la ostentación de un vehículo de lujo dentro del Congreso.

La Tesla Cybertruck no tiene representación oficial en la Argentina y las unidades que circulan en el país ingresan mediante importación privada. Uno de los empresarios vinculados a ese negocio es Malek Fara, conocido también por traer modelos de Ferrari, Lamborghini, Cadillac Escalade y GMC Hummer.

Según fuentes del sector automotor, hasta el momento ya habrían ingresado al país unas seis Cybertruck. Aunque en Estados Unidos el modelo parte desde los 70 mil dólares, los costos de importación, impuestos y logística elevan el valor final en Argentina a cifras cercanas a los 300 mil dólares.

Las unidades que llegaron corresponden a la versión con doble motor eléctrico y tracción integral, con una potencia de 600 caballos, aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una autonomía declarada de hasta 550 kilómetros.

Además de su actividad legislativa, Quintar mantiene un perfil empresario ligado al sector de la salud privada en Jujuy. Según su declaración jurada, posee también vehículos de alta gama como un Mercedes-Benz, motos KTM y Husqvarna, además de camionetas Amarok y Toyota.

Dentro del universo libertario, el diputado responde políticamente al armado de Karina Milei y mantiene diferencias internas con el senador jujeño Ezequiel Atauche, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

En paralelo, en el oficialismo circulan versiones que indican que Quintar buscaría proyectar su candidatura a gobernador de Jujuy en 2027 y utilizar la Cybertruck como parte de su construcción de imagen pública.