Perdió una rueda y destruyó un auto de colección valuado en US$180.000

El siniestro ocurrió a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre, luego de que el vehículo perdiera una de sus ruedas en plena circulación.

El episodio se produjo cerca de las 9.30 de la mañana, cuando el automóvil quedó detenido sobre la vía rápida de la autopista, sin posibilidad de maniobrar. Según trascendió, el conductor había retirado el coche del taller ese mismo día, tras un largo proceso de restauración, y se dirigía rumbo a Punta del Este cuando se produjo el desperfecto mecánico.

Tuerca mal ajustada, la causa del accidente

De acuerdo a la información preliminar, la causa del incidente habría sido una tuerca mal ajustada, lo que provocó que el neumático se desprendiera del eje mientras el Mercedes-Benz circulaba por la autopista. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran la rueda desprendida a pocos metros del vehículo, sin señalización visible, generando una situación de extremo riesgo para el resto de los conductores.

Otro impacto

Minutos después, otro automóvil que circulaba a alta velocidad impactó contra la parte trasera del Pagoda, lo que provocó que el vehículo fuera desplazado violentamente hacia el guardarraíl y quedara atravesado en varios carriles.

En la secuencia también se vieron involucrados otros autos que no lograron esquivar el obstáculo a tiempo. A pesar de la magnitud del choque, no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque los daños materiales fueron de consideración.

Personal de seguridad vial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para retirar los vehículos siniestrados y liberar la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante varias horas. El Mercedes-Benz sufrió daños severos en la carrocería y el chasis, lo que representa una pérdida casi irreparable para un vehículo de este valor histórico y económico.

Emblemático

El 230 SL Pagoda es uno de los modelos más emblemáticos de Mercedes-Benz. Producido entre 1963 y 1971 bajo la denominación W113, se destacó por su diseño innovador y por incorporar tecnologías avanzadas para su época, como frenos de disco en las cuatro ruedas y transmisión automática. Equipado con un motor de seis cilindros en línea de 2.308 cc y 150 caballos de fuerza, fue concebido como un deportivo elegante y funcional.

Su apodo “Pagoda” proviene del particular diseño de su techo rígido removible, ideado por Paul Bracq, cuya forma cóncava recuerda a las construcciones orientales. Durante sus ocho años de producción se fabricaron cerca de 49.000 unidades en distintas versiones, lo que lo convirtió en una pieza codiciada por coleccionistas de todo el mundo.

El ejemplar accidentado había pasado varios años en un taller especializado en restauraciones, lo que vuelve aún más significativo el desenlace de un viaje que terminó abruptamente en uno de los accesos más transitados del país.