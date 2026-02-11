Inseguridad en La Plata: dos delincuentes apuntaron con un arma a una mujer y la arrastraron con el auto

Violento robo en La Plata dos delincuentes apuntaron con un arma

Según se observa en las imágenes, dos delincuentes ya habían logrado sacar a la conductora de su auto cuando la situación se tornó aún más dramática. En un intento desesperado por evitar el robo, la víctima se aferró a la puerta del conductor y se sentó en el pavimento para impedir que la cerraran, mientras uno de los ladrones le apuntaba con un arma de fuego.

Ante la escena y el peligro inminente, un transeúnte intervino y corrió hacia la mujer para alejarla del vehículo. En ese momento, el asaltante aceleró el auto, un Smart blanco, y escapó del lugar, dejando a la víctima en estado de shock en medio de la calle.

Los sospechosos fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad de un comercio cercano. Con esos datos, la Policía los localizó en la zona de 154 y 72. Al advertir la presencia de los agentes, intentaron huir y se inició una persecución que derivó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con el parte oficial, en la intersección de 80 y 146 los delincuentes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie. Uno de ellos recibió un disparo en la pierna izquierda y fue reducido en el lugar, mientras que su cómplice fue capturado minutos después en el techo de una vivienda.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron el auto robado y una caja registradora que los detenidos habían sustraído previamente de un comercio antes de asaltar a la mujer.