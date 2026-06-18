Polémica por el prode mundialista de Mercado Pago

Por su parte, Mercado Pago defendió la iniciativa al remarcar que no recauda ni distribuye dinero de los usuarios, que la participación en el fixture es gratuita y que los premios oficiales se entregan en función de los puntos obtenidos en los pronósticos y una trivia de conocimiento general, buscando encuadrar la propuesta como un concurso de habilidad y no como una apuesta tradicional.

Tras las observaciones de ALEA, la compañía realizó modificaciones en la propuesta y eliminó la posibilidad de establecer montos de dinero dentro de los torneos entre amigos, que quedaron limitados a las modalidades gratuitas “Amistoso” y “Por los porotos”. De esta manera, el juego continuó disponible con un formato adaptado a las exigencias regulatorias.