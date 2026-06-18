Polémica por el prode mundialista de Mercado Pago

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) envió una advertencia formal a Mercado Libre al considerar que los “torneos de amigos” cuestionó los “torneos de amigos” al considerar que podían encuadrarse como captación de juegos de azar sin autorización
La llegada del Mundial 2026 impulsó una versión digital del clásico prode entre amigos. A través de “Fixture 2026”, Mercado Pago permitió que millones de usuarios pronosticaran los resultados del torneo y compitieran por premios, pero una de sus funciones quedó en el centro de una disputa con los organismos que regulan el juego en Argentina.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA) envió una advertencia formal a Mercado Libre al considerar que los “torneos de amigos” presentaban características que podían ser interpretadas como un sistema de captación de apuestas sin autorización, una conducta contemplada en el artículo 301 bis del Código Penal.
El punto de conflicto estaba en la modalidad “Porotos”, que permitía crear grupos de hasta 50 participantes y establecer montos de referencia de hasta $70.000 por persona. Aunque Mercado Pago aclaraba que ese dinero no era retenido por la plataforma y que el pago al ganador era voluntario entre los participantes, los reguladores sostuvieron que la herramienta facilitaba una dinámica de apuesta económica.
Desde ALEA argumentaron que la plataforma obtenía un beneficio indirecto al mantener el movimiento de fondos dentro de su ecosistema financiero, incrementando el volumen de transacciones y la permanencia de los usuarios, aun sin cobrar una comisión específica por esos torneos.
Por su parte, Mercado Pago defendió la iniciativa al remarcar que no recauda ni distribuye dinero de los usuarios, que la participación en el fixture es gratuita y que los premios oficiales se entregan en función de los puntos obtenidos en los pronósticos y una trivia de conocimiento general, buscando encuadrar la propuesta como un concurso de habilidad y no como una apuesta tradicional.
Tras las observaciones de ALEA, la compañía realizó modificaciones en la propuesta y eliminó la posibilidad de establecer montos de dinero dentro de los torneos entre amigos, que quedaron limitados a las modalidades gratuitas “Amistoso” y “Por los porotos”. De esta manera, el juego continuó disponible con un formato adaptado a las exigencias regulatorias.