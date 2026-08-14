Murió mientras cenaba con su esposa en un local de comidas rápidas en La Plata

Un hombre de 44 años sufrió una descompensación en un local de Mostaza de Ringuelet y murió antes de ser trasladado. Investigan las causas.
Un hombre de 44 años murió este jueves por la noche mientras cenaba junto a su esposa en un local de la cadena de comidas rápidas Mostaza, ubicado en Camino Centenario y 516, en la localidad de Ringuelet, partido de La Plata.
La víctima fue identificada como Jorge Haroldo Argañaraz, quien tenía domicilio en el barrio de Abasto. Según informaron fuentes policiales, se encontraba junto a su esposa cuando, en determinado momento, sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso.
Ante la situación, los presentes solicitaron una ambulancia del SAME. Sin embargo, cuando el médico llegó al establecimiento constató que el hombre ya había fallecido.
De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, la causa aparente del deceso habría sido un infarto, aunque será la autopsia la que permita establecer con precisión qué provocó la muerte.
La esposa de Argañaraz declaró ante los efectivos que el hombre había sufrido anteriormente un ACV y padecía otros problemas de salud. Ese antecedente será tenido en cuenta por los investigadores para determinar si existía una condición previa que pudiera haber desencadenado la descompensación.
Tras el episodio, tomó intervención la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.
La funcionaria dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la incorporación de la historia clínica de la víctima y la realización de una autopsia, prevista para este viernes.
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y, por el momento, no existen indicios de que haya intervenido otra persona. También se prevé tomar testimonios a empleados y clientes que se encontraban en el local al momento del episodio.
El fallecimiento ocurrió dentro del establecimiento y generó conmoción entre quienes se encontraban cenando allí. Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias para determinar las circunstancias exactas del deceso.
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