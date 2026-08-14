Murió mientras cenaba con su esposa en un local de comidas rápidas en La Plata

Investigan las causas de la muerte

La esposa de Argañaraz declaró ante los efectivos que el hombre había sufrido anteriormente un ACV y padecía otros problemas de salud. Ese antecedente será tenido en cuenta por los investigadores para determinar si existía una condición previa que pudiera haber desencadenado la descompensación.

Tras el episodio, tomó intervención la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

La funcionaria dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la incorporación de la historia clínica de la víctima y la realización de una autopsia, prevista para este viernes.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y, por el momento, no existen indicios de que haya intervenido otra persona. También se prevé tomar testimonios a empleados y clientes que se encontraban en el local al momento del episodio.

El fallecimiento ocurrió dentro del establecimiento y generó conmoción entre quienes se encontraban cenando allí. Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias para determinar las circunstancias exactas del deceso.