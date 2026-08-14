Día del Niño: juguetes vs. pantallas, el desafío de recuperar el juego físico

En ese sentido, el objetivo es poner nuevamente en primer plano actividades que estimulen la creatividad, la imaginación, la construcción y el juego compartido. Se trata de ofrecer alternativas que permitan que los chicos tengan un rol activo y no sean solamente consumidores de contenidos.

Esta tendencia ayuda a explicar el crecimiento de propuestas vinculadas con el juego didáctico y de aprendizaje, entre ellas los bloques de construcción y los juegos de mesa. Además de entretener, este tipo de productos permite a las familias encontrar un valor adicional a la hora de justificar el gasto.

El desafío para las marcas consiste entonces en comunicar que el juguete no es simplemente un objeto más en la habitación, sino una herramienta para generar experiencias. Jugar implica crear historias, resolver problemas, experimentar y relacionarse con otros, aspectos que forman parte de la identidad del juguete tradicional.

Los juguetes que buscan volver a ser protagonistas

El componente emocional también ocupa un lugar central en las decisiones de compra. El diseño, la calidad, las marcas reconocidas y los personajes de películas, series o videojuegos continúan teniendo un fuerte peso a la hora de despertar el interés de los chicos.

Maca Báez, fundadora y directora de Marketing de Rotundo Media Group, destaca que esos elementos tienen una importante carga afectiva y aspiracional. El atractivo no está solamente en el producto, sino en el universo que representa y con el que el chico se identifica.

Así, la industria busca combinar dos necesidades: por un lado, captar la atención de un público acostumbrado a consumir entretenimiento digital y, por otro, convencer a los adultos de que el juguete sigue teniendo un lugar relevante en el desarrollo y la diversión de los chicos.

La discusión no implica necesariamente elegir entre juguetes o tecnología. El desafío pasa por recuperar un equilibrio y generar propuestas capaces de competir por la atención infantil desde otro lugar.

En paralelo, el comportamiento de los adultos muestra que el precio sigue siendo determinante. La compra se volvió más planificada y la comparación entre comercios, descuentos y formas de pago es parte del proceso previo al regalo.

De esta manera, el Día del Niño 2026 encuentra a la industria juguetera frente a una doble batalla: conquistar el bolsillo de las familias y, al mismo tiempo, recuperar el deseo de los chicos por jugar lejos de las pantallas. En ese escenario, los juguetes que logren combinar diversión, creatividad y experiencias compartidas aparecen como los principales candidatos a recuperar protagonismo.