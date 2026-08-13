Inflación: cuáles fueron los 20 productos que más aumentaron durante julio

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en el 2,1% durante el séptimo mes y estuvo por encima del 1,9% de junio. Freno en el proceso de desaceleración al que apostaba el Gobierno en el segundo semestre.
La inflación de julio fue del 2,1%, por lo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento de 33,8% en los últimos 12 meses. Así lo señaló este jueves el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El dato mensual estuvo por encima del 1,9% registrado en junio pasado. De este modo, hubo un freno en el proceso de desaceleración al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año. En lo que va de 2026, los precios sumaron un alza de 19,3%.
En las distintas regiones pegó más fuerte en el Gran Buenos Aires, con 2,3%, mientras que en la zona de Cuyo se mantuvo el mismo porcentaje que en junio (1,9%).
El aumento en el IPC en julio se vio condicionado por el salto en los rubros de Recreación y Cultura (5%), debido al alza en paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles (2,8%). Del otro lado, compensaron Bebidas alcohólicas y tabaco (+1,5%) y Prendas de vestir y calzado (-1,3%).
Durante el séptimo mes, los 20 productos que más aumentaron de precio en comparación con junio fueron los siguientes:
CARNES Y DERIVADOS
Salchichón: pasó de $10.897,02 a $11.343,19, con un aumento de 4,1% mensual. El acumulado en 2026 es 18,9%. En términos interanuales el incremento fue de 23,1%.
FRUTAS Y VERDURAS
Zapallo anco: subió de $1.192,04 a $1.848,45; es decir, un ajuste de 55,1% mensual. El acumulado en 2026 es 48,5%. En términos interanuales el aumento fue de 116,2%.
Papa: trepó de $1.544,25 a $1.865,66, con un aumento de 20,8% mensual. El acumulado en 2026 es 100,5%. En términos interanuales el aumento fue de 114,3%.
Cebolla: pasó de $1.295,49 a $1.516,61; una suba de 17,1% mensual. El acumulado en 2026 es del 50,1%. En términos interanuales el aumento fue de 115,5%.
Lechuga: saltó de $4.560,16 a $5.057,45; o sea, un aumento de 10,9% mensual. El acumulado en 2026 es 53,6%. En términos interanuales el aumento fue de 10,6%.
Banana: pasó de $2.523,89 a $2.715,14, con un ajuste de 7,6% mensual. El acumulado en 2026 es -11,9%. En términos interanuales el aumento fue de 19,4%.
Tomate: subió de $3.400,05 a $3.649,65; es decir un aumento de 7,5% mensual. El acumulado en 2026 es 150,0%. En términos interanuales el aumento fue de 67,7%.
LÁCTEOS
Queso sardo: pasó de $25.908,46 a $27.261,57, con un ajuste de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 25,0%. En términos interanuales el aumento fue de 28,7%.
Yogurt: pasó de $2.636,1 a $2.773,37. es decir un aumento de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 17,5%. En términos interanuales el aumento fue de 31,0%.
Queso cremoso: pasó de $13.419,82 a $14.003,61, es decir un aumento de 4,4% mensual. El acumulado en 2026 es 21,5%. En términos interanuales el aumento fue de 25,5%.
Queso pategras: pasó de $26.206,17 a $27.226,68 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 20,5%. En términos interanuales el aumento fue de 24,2%.
Leche entera en sachet: pasó de $1.926,42 a $1.998,81es decir un aumento de 3,8% mensual. El acumulado en 2026 es 23,7%. En términos interanuales el aumento fue de 26,2%.
Manteca: pasó de $4.345,95 a $4.505,26 es decir un aumento de 3,7% mensual. El acumulado en 2026 es 18,4%. En términos interanuales el aumento fue de 20,6%.
BEBIDAS
Cerveza: pasó de $4.236,06 a $4.505,26 es decir un aumento de 3,3% mensual. El acumulado en 2026 es 17,9%. En términos interanuales el aumento fue de 26,9%.
Gaseosa cola: pasó de $3.562,91 a $3.681,13 es decir un aumento de 3,3% mensual. El acumulado en 2026 es 14,0%. En términos interanuales el aumento fue de 37,5%.
ALMACÉN
Arvejas secas en remojo: pasó de $916,12 a $965,43 es decir un aumento de 5,4% mensual. El acumulado en 2026 es 8,6%. En términos interanuales el aumento fue de 16.2%.
Polvo para flan: pasó de $1.260,61 a $1.318,89 es decir un aumento de 4,6% mensual. El acumulado en 2026 es 12,5%. En términos interanuales el aumento fue de 20,8%.
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Shampoo: pasó de $6.948,41 a $7.309,01 es decir un aumento de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 17,2%. En términos interanuales el aumento fue de 26,2%.
Detergente: pasó de $2.094,51 a $ 2.168,57 es decir un aumento de 3,5% mensual. El acumulado en 2026 es 20,0%. En términos interanuales el aumento fue de 32,3%.
Jabón de tocador: pasó de $1.469,35 a $1.519,85 es decir un aumento de 3,4% mensual. El acumulado en 2026 es 25,1%. En términos interanuales el aumento fue de 41.9%.
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