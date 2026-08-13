Inflación: cuáles fueron los 20 productos que más aumentaron durante julio

Los 20 productos que más aumentaron en julio

Durante el séptimo mes, los 20 productos que más aumentaron de precio en comparación con junio fueron los siguientes:

CARNES Y DERIVADOS

Salchichón: pasó de $10.897,02 a $11.343,19, con un aumento de 4,1% mensual. El acumulado en 2026 es 18,9%. En términos interanuales el incremento fue de 23,1%.

FRUTAS Y VERDURAS

Zapallo anco: subió de $1.192,04 a $1.848,45; es decir, un ajuste de 55,1% mensual. El acumulado en 2026 es 48,5%. En términos interanuales el aumento fue de 116,2%.

Papa: trepó de $1.544,25 a $1.865,66, con un aumento de 20,8% mensual. El acumulado en 2026 es 100,5%. En términos interanuales el aumento fue de 114,3%.

Cebolla: pasó de $1.295,49 a $1.516,61; una suba de 17,1% mensual. El acumulado en 2026 es del 50,1%. En términos interanuales el aumento fue de 115,5%.

Lechuga: saltó de $4.560,16 a $5.057,45; o sea, un aumento de 10,9% mensual. El acumulado en 2026 es 53,6%. En términos interanuales el aumento fue de 10,6%.

Banana: pasó de $2.523,89 a $2.715,14, con un ajuste de 7,6% mensual. El acumulado en 2026 es -11,9%. En términos interanuales el aumento fue de 19,4%.

Tomate: subió de $3.400,05 a $3.649,65; es decir un aumento de 7,5% mensual. El acumulado en 2026 es 150,0%. En términos interanuales el aumento fue de 67,7%.

El zapallo anco fue el producto que más aumentó durante julio.

LÁCTEOS

Queso sardo: pasó de $25.908,46 a $27.261,57, con un ajuste de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 25,0%. En términos interanuales el aumento fue de 28,7%.

Yogurt: pasó de $2.636,1 a $2.773,37. es decir un aumento de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 17,5%. En términos interanuales el aumento fue de 31,0%.

Queso cremoso: pasó de $13.419,82 a $14.003,61, es decir un aumento de 4,4% mensual. El acumulado en 2026 es 21,5%. En términos interanuales el aumento fue de 25,5%.

Queso pategras: pasó de $26.206,17 a $27.226,68 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 20,5%. En términos interanuales el aumento fue de 24,2%.

Leche entera en sachet: pasó de $1.926,42 a $1.998,81es decir un aumento de 3,8% mensual. El acumulado en 2026 es 23,7%. En términos interanuales el aumento fue de 26,2%.

Manteca: pasó de $4.345,95 a $4.505,26 es decir un aumento de 3,7% mensual. El acumulado en 2026 es 18,4%. En términos interanuales el aumento fue de 20,6%.

BEBIDAS

Cerveza: pasó de $4.236,06 a $4.505,26 es decir un aumento de 3,3% mensual. El acumulado en 2026 es 17,9%. En términos interanuales el aumento fue de 26,9%.

Gaseosa cola: pasó de $3.562,91 a $3.681,13 es decir un aumento de 3,3% mensual. El acumulado en 2026 es 14,0%. En términos interanuales el aumento fue de 37,5%.

ALMACÉN

Arvejas secas en remojo: pasó de $916,12 a $965,43 es decir un aumento de 5,4% mensual. El acumulado en 2026 es 8,6%. En términos interanuales el aumento fue de 16.2%.

Polvo para flan: pasó de $1.260,61 a $1.318,89 es decir un aumento de 4,6% mensual. El acumulado en 2026 es 12,5%. En términos interanuales el aumento fue de 20,8%.

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Shampoo: pasó de $6.948,41 a $7.309,01 es decir un aumento de 5,2% mensual. El acumulado en 2026 es 17,2%. En términos interanuales el aumento fue de 26,2%.

Detergente: pasó de $2.094,51 a $ 2.168,57 es decir un aumento de 3,5% mensual. El acumulado en 2026 es 20,0%. En términos interanuales el aumento fue de 32,3%.

Jabón de tocador: pasó de $1.469,35 a $1.519,85 es decir un aumento de 3,4% mensual. El acumulado en 2026 es 25,1%. En términos interanuales el aumento fue de 41.9%.