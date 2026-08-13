La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló un 19,3% en el año

Las consultoras privadas había estimado una suba del 2%, para julio, y la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse con un 2,9% en julio, un punto porcentual por encima de junio.

Los distintos rubros

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo tuvieron una suba del 1,8%, los Estacionales 4.5%, vinculados con las vacaciones de invierno, y los Regulados, como las tarifas de los servicios públicos, el 2.1%

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,0%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales. En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.