Oficial: las fuertes sanciones a Maravilla Martínez y Orlando Gill

El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer sus medidas frente al accionar del delantero de La Academia (codazo a Kevin Gutiérrez) y el arquero de San Lorenzo (cabezazo a Blondel) en la última fecha.
Oficial: Maravilla Martínez y Orlando Gill recibieron fuertes sanciones por sus actos de indisciplina en la última fecha del Torneo Clausura. El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con firmeza al delantero de La Academia por su codazo a Kevin Gutiérrez y al arquero de San Lorenzo por su cabezazo a Lucas Blondel.
Maravilla recibió tres fechas de suspensión por el codazo que repartió a un rival que derivó en la roja directa ante Argentinos Juniors. En el Boletín del Tribunal se informó que se aplicó el artículo 13 del Código Disciplinario, que indica: "Al menos tres partidos de suspensión o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".
Maravilla ya había sido suspendido por un codazo este año ante Rosario Central y en aquella oportunidad fueron dos las fechas de suspensión. En aquella ocasión, el goleador le propinó un duro golpe a Emanuel Coronel en el duelo de cuartos del Apertura, que fue clave para que el Canalla termine pasando de ronda y la Acadé acabe afuera del certamen.
Por su parte, Gill fue suspendido provisionalmente y autorizado a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario. De esta manera, el entrenador Néstor Gorosito deberá seguir apostando por José Devecchi, al menos por un partido más, siendo Unión el próximo desafío.
Por otro lado, hubo más sanciones en la Primera División: Matías Ballini, DT de Gimnasia de Mendoza, tendrá que estar una jornada lejos del corralito o pagar una multa de 1.050.000 pesos; Santiago Longo y Guillermo Sánchez, ambos de Belgrano, se perderán un encuentro, igual que Jerónimo Russo, de Newell’s.
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