Oficial: las fuertes sanciones a Maravilla Martínez y Orlando Gill

Por su parte, Gill fue suspendido provisionalmente y autorizado a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario. De esta manera, el entrenador Néstor Gorosito deberá seguir apostando por José Devecchi, al menos por un partido más, siendo Unión el próximo desafío.

EXPULSADO ORLANDO GILL EN EL CLÁSICO: el arquero de San Lorenzo le metió un cabezazo a Blondel durante la pelea de los jugadores y se ganó la tarjeta roja.



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Por otro lado, hubo más sanciones en la Primera División: Matías Ballini, DT de Gimnasia de Mendoza, tendrá que estar una jornada lejos del corralito o pagar una multa de 1.050.000 pesos; Santiago Longo y Guillermo Sánchez, ambos de Belgrano, se perderán un encuentro, igual que Jerónimo Russo, de Newell’s.