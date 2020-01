Entre el material que expondría su responsabilidad se encuentra un video clave en el que se evidencia cómo Fort excedió los límites de velocidad durante esa madrugada. Además empezó a circular el registro de las cámaras del peaje que muestran como pasó por su camioneta Dodge RAM. Todo este material encajaría para ubicar su vehículo con el hecho que provocó la muerte de Nora Aguilera Jove (67 años) y Camila Luciana Zadura (20 años), y dejó heridos de gravedad a Jorge Santander (28) y Oscar Godoy (55).

“La calificación penal actual es doble homicidio culposo, con doble lesiones graves culposas porque hay dos víctimas sobrevivientes que padecieron lesiones graves. Daniela, la hermana de la fallecida Camila, se encuentra postrada en la cama con una operación de pelvis muy grande”, explicó Sergio Loto, abogado de la familia de las víctimas, en diálogo con TN. Además, el letrado afirmó que un testigo ya habría identificado a Thomas Fort como el conductor de la RAM en el momento del accidente.

“Aparentemente, por los dichos de Oscar (Godoy), la víctima que conducía el Polo, más allá del bocinazo y del juego de luces, hizo una maniobra que lo quiso encerrar", explicó.

En cuanto a la pena que podría afrontar el sobrino de Ricardo Fort y nieto de Felipe Fort, fundador de la fábrica de golosinas, Loto señaló que la “escala penal hoy es de 3 a 6 años, pero eso se va agravando". Asimismo afirmó que no existió abandono de persona, pero sí fuga.

Embed Investigan al sobrino de Ricardo Fort: habría participado de un accidente en el que murieron dos personas y luego se dio a la fuga. Ayer, la policía le secuestró la camioneta.



La familia de las víctimas pide justicia: "Por más plata que tenga, tiene que ir en cana" ⬇️ pic.twitter.com/v1GgRdmC4F — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 29, 2020

En tanto, Oscar Godoy también dejó en claro cómo espera que avance el caso: “Se dio a la fuga no paró. Como dos perros, dejó los muertos. Es un loco del volante, matar gente y seguir. Lo único que quiero es justicia, que lo pongan preso y le saquen la licencia. No me importa que la plata sirva para abogados y fiscales, todo lo que venga. Pero la justicia es la que decide: tiene que ir en cana”.

Y sentenció: “Si no hay justicia, yo mañana agarro el auto y empiezo a matar gente. A mí me van a poner en cana 40 años, a Fort 3 años o 4. Eso no es justicia. Yo quiero que lo metan en cana por lo menos 30 años, para que aprenda a valorar también su vida”.

