Acusan al novio de una joven de 22 años de prenderla fuego

"Una discusión de pareja", se indicó en la "versión oficial" al conocerse este caso, que aparece vinculado a un hecho de violencia de género, aunque se carecen de testigos. En concreto, en casa de la calle Posadas al 200 de la localidad de La Unión (Ezeiza), Micaela Cancelo sufrió las quemaduras y según su pareja Matías Adolfo Rivas, fue ella quien se roció con combustible y se prendió fuego.

Si bien fue trasladada de urgencia por su concubino y padre de su nena al hospital Eurnekian de Ezeiza, allí los médicos constataron la grave del cuadro y la derivaron al Hospital del Quemado, en el barrio porteño de Caballito, donde se encuentra internada con el 80 por ciento de su superficie corporal afectada.-

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Violencia de Género de Lomas de Zamora, cuya titular, la fiscal María Lorena González aguardaba el resultado de diversas medidas que ordenó para poder avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido y entonces, determinar si Rivas tuvo alguna responsabilidad, tal como se sospecha.

Al mismo tiempo, le tomó declaración a varios familiares de la pareja para tener precisiones sobre la relación y saber si había antecedentes de maltrato y en tal sentido, se determinó que no existen denuncias previas contra el joven por cuestiones de violencia de genero.

En declaraciones periodísticas, Eduardo Cancelo, padre de la chica, contó que su hija y la pareja se peleaban, que ella es "víctima de violencia de género" y que el joven es "muy nervioso y agresivo".

"Mi hija era víctima de violencia de género, fue atacada en varias ocasiones, incluso, los vecinos escucharon sus gritos esa misma noche. Sin embargo, el novio dice que ella se quemó sola. Ella va a poder decir toda la verdad cuando despierte", manifestó.

Además, el hombre pidió "Justicia para Micaela" y dijo que por ahora lo único que espera es que se recupere, ya que su estado de salud es grave debido a que tiene "quemaduras de primer grado y sus vías respiratorias están comprometidas".

Por su parte, la tía de la joven sumó otro dato que complica a Matías Rivas. "Mi sobrina está irreconocible. Este hombre la golpeaba. Dos días antes de ser quemada, ella llamó llorando a su cuñado pidiendo ayuda. Tuvo que entrar por la ventana de Mica porque el acusado la estaba ahorcando", afirmó.

En tanto, el joven acusado, pero que no fue detenido y solo brindó declaración al radicarse la denuncia, sostuvo que "la familia de ella está en contra mío y habla cualquier cosa, pero yo soy inocente y ellos me conocen perfectamente" y sobre lo ocurrido, detalló que cuando llegó a la casa sintió el olor de aguarrás pero no se dio cuenta que ella se lo había "tirado encima", y que, cuando la miró, "ella prendió el encendedor cerca de su cuerpo, y ahí fue cuando empezó a arderle la mano hacia el pecho".

"Ahí me desesperé, porque el aguarrás prende enseguida y no tenés tiempo de nada, le saqué el buzo y empecé a gritar, pero ninguno de sus familiares, que estaban en el fondo, vino", agregó y que al arribar la Policía, le dijo a Micaela Cancelo: "¿Qué hiciste? Ahora me van a querer culpar a mí".