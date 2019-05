Gargiulo, el joven de 24 años, relató que tres personas lo interceptaron en la calle y tras robarle sus pertenencias, lo violaron con la rama de un árbol.

"Era obvio que me venían a robar. Les entregué la billetera y el celular en el acto. Pero aún así comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que yo era un chico gay, porque me decían 'ahora te vamos a hacer machito, puto'", contó la víctima.

El joven comentó que los atacantes, mientras lo golpeaban, le sacaban la ropa, hasta que vieron sus genitales femeninos. "Buscaron una rama de un árbol y con eso me violaron. Yo lo único que quería era no mirar y dejar de sentir ese dolor", dijo Gargiulo a La Gaceta.

Antes de hablar con el medio tucumano, el joven difundió lo que le ocurrió en un video a través de la red social Facebook, y contó que hace poco más de un año había comenzado la terapia hormonal y que cambió su DNI, ya que es transexual. Además, contó que fue a la seccional 6 a hacer la denuncia y que los policías le recibieron la denuncia sólo por robo y agresiones, y no por el abuso sexual.

"No pusieron nada, pero nada, de la violación. Les dije que dejaran constancia, y me cambiaban de tema, no me escuchaban. Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las 18 o que directamente mañana (por hoy)", relató.

Tras difundirse el hecho, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) solicitaron este viernes una audiencia con el ministro de Seguridad de esa provincia, Claudio Maley.

"Desde la delegación de Tucumán solicitamos una audiencia con Maley, puesto que nos preocupa y ocupa el aumento de casos de homofobia y transfobia en la provincia y la falta de asistencia en las comisarías, según la declaración de las víctimas de estos casos", indicó el INADI en un comunicado de prensa.

Y agregó: "resulta de suma importancia alertar sobre los delitos de odio, cuya constante es la falta de calificación desde el inicio de los procesos de investigación y posterior judicialización, lo cual lleva a sumar los casos a simples, sin que pueda visibilizarse el móvil discriminatorio de los ataques (odio por orientación sexual)".

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.