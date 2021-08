Alerta por 1.400 robos por día en paradas de colectivos

En su relevamiento, titulado "La inseguridad nos robó la paz", que abarca desde julio de 2020 a igual mes de este año, la CNVTP destacó que los asaltos mientras la gente espera el transporte público se multiplicaron un 500%, destacando que "la cifra sería más alta si las personas no tomaran recaudos para evitar asaltos, al tiempo que aún mucha gente apenas sale de sus hogares por la pandemia".

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, "se producen por día 132 robos exclusivamente en parada de colectivos" y se agregan unos 50 hechos por día en personas en espacios públicos, por ejemplo plazas o centros de contención al aire libre, tipo polideportivos".

Según confió en diálogo con DIARIO POPULAR Martín Lescano, titular de la Comisión, a eso debe sumarse que "hay un promedio de 25 colectivos asaltados por día en el Gran Buenos Aires, totalizando unos 750 por mes". En cuanto a la modalidad, el informe precisó que el 40% de los hechos lo perpetran "motochorros", pero alertó sobre el crecimiento durante la pandemia de los asaltos en autos, que llegaron al 40%; el robo "piraña" (bandas de a pie), que alcanzó el 15%; y el 5% restante, que obedece a ladrones en bicicleta.

"Lo que llama mucho la atención es que del 40% de los motochorros, el 25% son motos de cilindrada de 110. Ese tipo de moto no puede ir a robar desde La Plata a Lomas de Zamora. Son ladrones ‘locales’, porque no es lógico que hagan tantos kilómetros", apuntó Lescano. En la misma línea, advirtió: "Eso pone la lupa en que la policía tiene que atacar no a los motos grandes, sino a las bajas cilindradas".

En cuanto a la Ciudad, abundó: "Lo que no se usa en Capital es el robo en bicicleta, pero sí está el arrebatador, que a veces incluso es del mismo barrio. Muchas veces las víctimas son laburantes del Conurbano o de otros puntos de la Ciudad, que están por cuestiones de trabajo en el barrio de ellos y terminan siendo víctimas".

Además, el titular de la CNVTP lamentó que "desde nuestros últimos informes, los delincuentes se fueron al extremo y en cada hecho se manifiesta mucho más violencia". Así, puntualizó que "casi el 80% de las víctimas manifiestan que estas personas estarían bajo los efectos de alguna sustancia".

"El vecino común, en un año perdió el espacio público. No sólo con las restricciones sanitarias del Covid-19, sino por la delincuencia que ganó la calle", alertó el especialista. "A eso debe sumarse la politización partidaria e ideológica que atraviesa a las fuerzas de seguridad. Es decir que cada funcionario tiene su libreto y termina limitando las acciones para hacer una prevención rápida y segura hacia el vecino", cuestionó el rol policial.

En ese sentido, agregó: "Lo mismo pasa con un sector de la Justicia. Por eso hay una puerta giratoria en algunas zonas y en otras no lo hay. Hay zonas que te avala el trabajo de la policía y en otras, no".

"Somos el único país en el mundo con tantas fuerzas de seguridad en la calle que hacen prevención el delito. Sacando a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, tenemos a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la PSA, la Policía de la Ciudad, la de la Provincia y miles de empresas de seguridad que cumplen la función en comercios y en barrios en prevención de delito. Con todo esto seguimos hablando de inseguridad", reflexionó Lescano sobre un flagelo que se siente fuerte en el Conurbano.

Mujeres sufren 65% de asaltos

Del informe se desprende que el 35% de las víctimas son hombres y el 65% son mujeres. "Tristemente ha habido muchos abusos y violaciones por las noches en el Conurbano y es por el tema de la nocturnidad, que las empresas nunca cumplieron el servicio", aseveró Lescano.

"Hay mujeres que se tienen que aventurar para llegar a sus casas o para ir al hospital porque no tienen un servicio público que cumpla la nocturnidad, como lo marca la ley. No respetan ni a las embarazadas. Todo esto pasa porque ya hace años que los empresarios guardan los colectivos, con complicidad de funcionarios y miembros de la justicia", acusó el presidente de la CNVTP.

Y aclaró: "No es que por el tema del Covid se guardaron los colectivos. Lo peor es que hay un sistema en que las empresas se benefician del Estado nacional porque el gobierno les da gasoil y no les cumplen la nocturnidad, que sería

la contraparte. Entre las 23 y las 4.30 queda totalmente abandonada la sociedad".