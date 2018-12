Alertan por avance de cartel dominicano en la Ciudad

La advertencia se da luego del caso de Luis Grimaldi, un periodista de Canal 9 que denunció haber sido golpeado por un dominicano que tiene una barbería debajo de su casa en el barrio porteño de Monserrat, al que acusó de organizar en ese lugar actividades ilegales ligadas al narcotráfico.

Precisamente el rubro de las peluquerías es uno de los elegidos por los narcotraficantes de República Dominicana y viene creciendo en los últimos meses, mientras que los bares también resultan otro tipo de fachada habitual, según explicó a Popular Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA).

Al describir el surgimiento de este fenómeno, Izaguirre relató que el proceso comenzó en 2006 en Constitución, pero con el correr de los años se extendió a otros barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, tales son los casos de Monserrat, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. Más precisamente, puso la lupa en “el cuadrado delimitado por las calles Avenida de Mayo hasta Caseros y desde Entre Ríos hasta 9 de Julio”.

“La primera denuncia fue en 2006 y la hizo un vecino de Constitución en forma directa al por entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, que se lo pasa al Jefe de Policía Federal, Néstor Valleca, éste a Norberto Oyarbide y su secretario Carlos Leiva termina cerrando la causa”, repasó el especialista frente a este medio.

Sobre esta mecánica, añadió: “Todo esto fue cuando se iniciaba el movimiento. La primera boca estuvo en la calle San José entre Constitución y Pavón. Hoy Constitución y Monserrat están dominados por este tipo de mafias, que en 12 años se expandieron también a los barrios vecinos”.

Al analizar el accionar de los dominicanos, el titular de la AARA explicó que “se abastecen de droga en la villa 1-11-14 y como fachadas usan barberías, bares y bares nocturnos”, aunque también confió que “utilizan prostitutas y travestis para la comercialización minorista”. Incluso, precisó que existe otra modalidad: “En algunos de estos locales venden lo que se llama el combo: un pase de cocaína más una nena de 14 años en el sótano de estos comercios”.

Como conclusión, detalló que “hoy existen no menos de 60 bocas de expendio, entre barberías, bares y bares nocturnos. La base, el centro de distribución, está en San José entre Constitución y Cochabamba” y reveló: “No tienen horarios, están hasta la madrugada. Lo que más manejan es la cocaína, pero también comercializan marihuana y paco”.

“Uno ve los autos de gente de Barrio Norte que vienen a buscar su dosis. Hay más de un señor que corta cabello y vende ropa en el mismo local, pero la gente que entra sale rapidito y sin nada la mano. No hace falta más que dar una vuelta para darse cuenta”, disparó Izaguirre sobre la operatoria del cartel dominicano, por lo que advirtió sobre la connivencia policial: “Si todo el mundo sabe dónde están y quiénes son, esto quiere decir que sin la Policía no pueden existir”.

“No sé si no hay un seguimiento o directamente un entorpecimiento de las tareas investigativas por parte de algunas personas de la Policía Federal. No le han respirado en al nuca a los dominicanos, prácticamente no se hizo nada”, se lamentó. Y acusó: “Es más, cuando Ciudad empezó a investigar esto, Oyarbide les dio 12 allanamientos. El día anterior, todos los lugares fueron avisados y cuando cayó la policía todos dieron negativo”.

El especialista relató que “los jefes ya están asentados en este país” y analizó: “Hubo más de 30 muertes de peleas entre ellos, para ver quién manda en la zona. Ahora, además de internas entre ellos, golpearon a una persona del barrio. Pero no tenés un solo movimiento de las fuerzas de seguridad sobre el grupo dominicano”.

