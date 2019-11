Greta, hija de Vicente Gramuglia -quien era el propietario del comercio-, explicó a este medio que teme por la seguridad de su madre y la propia, por lo que el viernes pasado solicitó a la Municipalidad de Almirante Brown un botón antipánico, que les fue otorgado de manera inmediata.

Otro tiempo. Greta Gramuglia disfrutaba junto a sus padres de un grato momento familiar. Otro tiempo. Greta Gramuglia disfrutaba junto a sus padres de un grato momento familiar.

La mujer, una reconocida abogada de la localidad, advirtió que no pudo ampliar su denuncia "al no tratarse de una amenaza directa", pero consideró a estos hechos como realmente intimidatorios.

"Familiares del asesino de mi papá armaron un perfil ‘Justicia para Godoy’, y me escriben diciéndome que es inocente y que se busque a quienes fueron los autores del crimen", precisó Greta, quien intuye que todo proviene de la pareja del imputado. "Tengo miedo de toda esta gente y de lo que puedan hacer", señaló.

En el mensaje que recibió la abogada expresa: "Les pedimos que busquen a los dos asesinos que están sueltos y mataron a su padre y a su tío", dice una parte del texto que sostiene la inocencia del acusado. "Godoy fue a robar, sí. Fue a robar, pero no mató a nadie y no es un asesino. El quedó adentro porque estaba en shock al ver los cuerpos. No podía creer que los hayan matado sus compañeros", continúa el mensaje.

Cabe recordar que Jonathan Godoy es el único detenido por el hecho ocurrido el 8 de octubre pasado en el vivero de Arias y Solís. En una entrevista con el portal Política del Sur, Greta explica que "está comprobado que no había otro y que fue el único que entró a la casa. Es un psicópata por la frialdad con la que mató y todo lo demás", afirmó. "El la apuñaló a mi mamá y es el autor de los hechos que ocurrieron ahí. No sé de dónde sacó esta chica eso que escribió", comentó en referencia a la supuesta pareja del presunto asesino.