AMBA: hubo 17 homicidios por ataques de motochorros

De acuerdo al "Informe de Inseguridad y Violencia" elaborado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, algunas de las zonas más afectadas son Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Morón y San Martín. Además advierte que "los criminales son cada vez más violentos y temerarios y la gente tiene cada vez más miedo porque en solo 14 semanas de este año, han producido 17 homicidios".

Respecto de esta situación Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires, afirmó que "la gente nos envía correos continuamente e incluso nos para en la calle para pedirnos ayuda. Les roban, ven cómo roban celulares; mientras agentes de policía son simplemente testigos privilegiados que se acercan cuando del hecho está consumado para tomar datos. No se previene y el delito de ese modo se dispara. La víctima del robo prefiere no perder el día en el trabajo o la clase de estudios y no hace la denuncia y así, mágicamente, tenemos los índices delictivos más bajos de la historia".

En ese contexto, Miglino recordó varios casos resonantes de los últimos días, cómo por el ejemplo el robo en Villa Soldati que terminó con el asesinato de Lourdes Avendaño, una mujer de 35 años, a manos de motochorros. "Le dispararon por la espalda cuando no pudieron robarle el teléfono celular y la mujer intentó huir. La tragedia ocurrió en la calle Mariano Acosta al 2900", subrayó.

"Por otro lado y en Berazategui, el excapitán de la Policía Bonaerense, Hugo René Martínez, recibió un disparo en el abdomen cuando se resistió al robo de su vehículo. La víctima tenía 66 años y era capitán retirado de la Policía Bonaerense. La tragedia ocurrió frente al hogar del Sr. Martínez, ubicado entre las calles 7 y 125, cuando fue abordado por cuatro moto asesinos, que al no poder robarle la camioneta, le dispararon al menos 10 veces y a matar. La causa quedó a cargo del titular de la UFI N° 2 de Berazategui, Christian Granados, quien caratuló la causa como homicidio y ordenó que se realicen las pericias para esclarecer el hecho", agregó.

Ante estás situaciones, Miglino concluyó señalando que "desde Defendamos Buenos Aires le pedimos a la gente que no use el teléfono celular en la calle. Los mensajes y las llamadas, pueden atenderse a resguardo en algún palier de edificio o dentro de un comercio. Lo mejor es tener presente que el teléfono celular debe usarse en un entorno seguro porque de otro modo, todo puede terminar de la peor manera. Ante la presencia de motochorros o moto asesinos, pueden denunciarlo al correo: ongdefendamosbuenosaires@gmail.com Haremos el reclamo con absoluta reserva de identidad".