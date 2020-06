Amenazan con un cuchillo e intentan robar a la esposa de Brancatelli

Cecilia Insinga, cronista de Todo Noticias (TN) y esposa del periodista Diego Brancatelli, fue víctima hoy de un intento de robo a mano armada mientras cubría una manifestación de vecinos en la localidad bonaerense de Villa Madero, en el cruce de la autopista Richieri y la avenida General Paz

“Intentábamos llegar (al lugar de la protesta) -explicó la periodista a sus colegas del estudio de TN-, era imposible acceder así que dejamos los autos en la subida de Riccheri. Los que conocen esta zona saben que hay mucho verde, como una especie de plaza con un terraplén. Dejamos el auto abajo y decidimos subir caminando. Los camarógrafos, ustedes (por los conductores del programa) están viendo imágenes porque (las cámaras) llegaron unos minutos antes que yo, me pasaron su ubicación. Llegué sola, y cuando intentaba subir el terraplén, una persona que me vio se me vino encima para querer robarme y me mostró un cuchillo”, contó la movilera.

Insinga explicó que “fue un momento de tensión y salí corriendo. Afortunadamente, como hay tanto tránsito parado, uno de los camioneros se dio cuenta y tocó la bocina fuerte. Eso hizo que la persona que me quería robar se fuera corriendo y yo pueda correr al remis y resguardarme, que es donde estoy ahora, a unos metros de la protesta”.

No obstante que le ofrecieron levantar el móvil, y demostrando profesionalismo y coraje, Cecilia Insinga eligió llevar tranquilidad y esperar a sus compañeros para poder ir finalmente a la manifestación