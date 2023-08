Así ingresaba uno de los detenidos por el crimen de Morena: "Los voy a matar a todos"

Según fuentes de la investigación, sería conocido en el barrio como "El Polaquito", un delincuente con antecedentes penales y que hace poco había sido detenido por otro hecho.

Minutos antes se había procedido a la detención un chico de 14 años (M.A.), quien habría confesado haber sido parte del hecho delictivo a bordo de una moto que desencadenó en el robo y posterior muerte de la nena de 11 años que esta mañana iba camino a la escuela N° 60 "Almafuerte".

Según se pudo reconstruir en las imágenes, los delincuentes abordaron a la menor para despojarla de su mochila y la arrastraron varios metros ocasionándole lesiones de diferente gravedad que derivaron en su muerte en el Hospital Evita, tal como confirmó el director de ese nosocomio.

La víctima fue socorrida por vecinos y autoridades de la escuela quienes solicitaron una ambulancia al número de emergencia 911 que, según el reporte policial, llegó con demora; Morena se descompensó en el lugar y luego de ser llevada en un móvil del SAME falleció a 20 minutos de ingresar en el hospital.

Morena-detenido.mp4 "Los voy a matar a todos, gato", amenazó al ingresar a la comisaría.

El menor de 14 tendría no sólo antecedentes sino que habría protagonizado un episodio en febrero pasado cuando, tras ser detenido por la Policía, fue defendido por la diputada nacional Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande.

Según relataron testigos, el menor, que sería el ahora detenido por el crimen de la Morena, se encontraba reducido en el piso y los efectivos estaban pateando su cara cuando la diputada intervino para pedir que detengan la golpiza.

Morena-detenido-14.mp4 Así ingresaba el menor de 14 años, primer detenido por el crimen de Morena Domínguez.

"Son siempre los mismos"

El precandidato a intendente de Lanús y actual responsable del área de Seguridad de ese municipio, Diego Kravetz, se refirió en duros términos al crimen de Morena Domínguez y a quienes estuvieron involucrados en el mismo. "Son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión", sostuvo.

"Este tema acá es gravísimo, porque acá los conocemos con nombre y apellido. Y mirá, me animo a decírtelo televisión: yo lo voy a ir a buscar, por supuesto. Porque aparte estoy indignado y estoy loco por la situación. No me gustaría decirlo así, pero te digo, casi con certeza, que sé dónde lo van a encontrar. Pero con certeza", agregó el funcionario municipal.