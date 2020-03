Blumberg habló de los presos a 16 años del secuestro y crimen de Axel

"Fui al cementerio el 2 de marzo, para el cumpleaños. Axel hubiera cumplido ese día 39 años. A mí me mataron a mi hijo y eso es algo de lo que un padre nunca puede reponerse", dijo a Télam Juan Carlos Blumberg.

Contó que a raíz de la "Ley de Víctimas", desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín lo suelen convocar y pedir opinión como querellante cuando alguno de los cuatro condenados que aún siguen presos piden algún beneficio ante el juez Eduardo Farah, que es el miembro del tribunal que tiene a cargo la ejecución de las penas.

Al respecto, contó que "Sergio Miño y Carlos Díaz hace años que piden salidas transitorias o la libertad condicional pero no se las dan porque los informes del Servicio Penitenciario dicen que son conflictivos y que están peor que cuando entraron".

Blumberg contó que el año pasado, en una de esas audiencias orales para tratar un pedido de la defensa de Díaz, "este joven que hace 16 años que está preso, en vez de pedir perdón dijo ante el juez que secuestrar gente era un buen negocio, algo rentable".

"Llegaron a admitir que hicieron muchos más secuestros que por los que fueron juzgados. Estos tipos son de terror, van a salir y van a volver a la joda", agregó.

"Una vez -recordó-, hace varios años, me llamó por teléfono desde la cárcel el mayor de los hermanos Díaz, José, el que le pegó un tiro a mi hijo. Me empezó a decir que le estaban atribuyendo secuestros que no había cometido y una serie de pavadas. Lo insulté y le corté el teléfono. No puede ser que las víctimas tengamos que soportar estas cosas".

Blumberg contó que otro de los secuestrados de la banda, el empresario de la firma Arcor Guillermo Ortiz de Rosas, "se cansó y se fue a vivir a Uruguay" y que otras de las víctimas, Ana María Nordmann, le dijo que "está con mucho miedo de que liberen a estos secuestradores".

Blumberg sigue viviendo en la misma casa de Martínez donde residía con Axel y su esposa María Elena Usonis en 2004, y allí lo suelen visitar amigos y hasta la ex novia de quien era su único hijo.

"Los amigos de Axel se han recibido y son grandes profesionales, algunos se han ido a vivir al exterior, nos invitaron a sus casamientos, tienen hijos y nosotros no pudimos disfrutar de nada de eso", afirmó.

Por último, comentó que sigue al frente de su fábrica textil y que con la Fundación Axel Blumberg ya ha logrado asistir y asesorar a "casi mil víctimas de la inseguridad en estos 16 años".

La banda de Martín "El Oso" Peralta

Sólo cuatro de los miembros de la banda de Martín "El Oso" Peralta que hace 16 años secuestraron y asesinaron a Axel Blumberg continúan detenidos en cárceles federales sin que la Justicia les otorgue salidas transitorias o la libertad condicional por los informes negativos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

De los 16 imputados que en 2006 tuvo el juicio realizado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín, 12 fueron condenados y cuatro terminaron absueltos.

Pero de esos 12, sólo ocho participaron del hecho de Blumberg y los otros cuatro fueron condenados por otros delitos o por los otros tres secuestros, los de Ana María Nordmann, Guillermo Ortiz de Rosas y Adrián Mondino.

A 16 años del caso Blumberg, el secuestro extorsivo seguido de muerte que en 2004 generó marchas contra la inseguridad y motorizó reformas en el Código Penal que elevaron las penas para algunos delitos, fuentes del TOF 2 de San Martín informaron a Télam cuál es la situación de cada uno de los condenados.

Peralta (38), jefe de la banda, recibió por el crimen de Blumberg reclusión perpetua -la pena más grave del Código Penal-, pero tiene otra condena a 22 años de prisión -unificada con la anterior-, que le impusieron en otro juicio por otros cuatro secuestros de 2003.

"El Oso" empezó a cumplir su condena en el penal de Ezeiza, pero a fines de 2013 fue trasladado a la Unidad 6 del SPF en Rawson, Chubut, y en la actualidad está en el pabellón 13 de la Unidad 7 de Resistencia, Chaco.

Como líder de la banda, Peralta fue considerado el organizador de una asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo.

Si bien no declaró en el juicio, había confesado durante la instrucción. Participó de la captura de Axel el 17 de marzo de 2004, fue el principal negociador de la banda cuando se hacían los llamados extorsivos, conducía el auto blindado la noche del tiroteo con la policía y fue hasta el baldío de Moreno donde tras seis días de cautiverio asesinaron a Blumberg.

Varios coimputados lo señalaron como el responsable de tomar la decisión de matar a Axel porque la madrugada que se frustró el pago del rescate, el joven se intentó escapar de su cautiverio, fue recapturado y les vio las caras.

José Jerónimo Díaz, alias "El Negro" (39), es el otro miembro de la banda con reclusión perpetua y está alojado también en la Unidad 7 de Resistencia, la misma que Peralta, aunque en el pabellón 14.

Según las confesiones de la banda, "El Negro" fue quien ejecutó a Blumberg de un disparo en la cabeza en un baldío del barrio La Reja de Moreno con un revólver calibre 38.

