"El lunes fuimos a desayunar, después de ir a un boliche, a un local de comida rápida de Córdoba y Medrano y nos encontramos con un chico que nos empezó a insultar, insultar e insultar. Hasta que nos tiró un vaso de agua y el de seguridad nos separó", comenzó el relato Franco, en un video publicado en la cuenta de Instagram de Marcos.

"El conflicto ya había terminado, cuando estába por salir vino por nosotros, ya preparado, con algo entre las manos, y empezó a pegarme. Me provocó cortes en la cara, me tuvieron que hacer cuatro puntos", continúo Marcos. "Tenía la cara llena de sangre y me desvanecí. Lo importante es que la denuncia ya está hecha", agregó.

"Todos los días nos encontramos con casos así, homofobicos. Esto no puede seguir pasando. No hay que naturalizar la violencia", concluyó Franco.

Los jóvenes ya realizaron la denuncia y, debido a los golpes que recibieron, debieron darle puntos en la cara para suturar las heridas, algo que, según relatan, no solamente los perjudica en cuanto a lo personal, por las dolencias que generan golpes así, sino en lo laboral, ya que, hasta que se recuperen, no pueden seguir ejerciendo.

No es el primer caso de este tipo y, lamentablemente, tampoco será el último. Según reveló la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a fines del año pasado, en 2019 los ataques homofobicos aumentaron un 30% en comparación al antecesor.

"Queremos dejar el mensaje de que no haya más violencia. Así como nos pasó hoy a nosotros le puede pasar a cualquiera. Nos podría haber pasado cualquier cosa", afirmó Marcos, en diálogo con La Nacion.

ADEMÁS:

Fernández entregó el DNI 9000 rectificado por la Ley de Identidad de Género

La década terminará con 70 países donde aún se criminaliza al colectivo LGBTI+

Aumentaron más del 30% los ataques homofóbicos en 2019