Citan a declarar a Candela Arizaga por la causa judicial contra Facundo Moyano

El video que muestra a Arizaga y Moyano juntos en Madrid

Moyano y Candela en Madrid…Se le ríen en la cara a la Justicia https://t.co/ejThITE1zV — SQP (@SQP_oficial) October 4, 2026

La Justicia había establecido para Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros y de cualquier tipo de contacto con Arizaga mientras avanza el expediente. La medida buscaba impedir encuentros o comunicaciones entre ambos durante la investigación. La posible estadía compartida en el hotel es uno de los puntos que la Fiscalía intenta esclarecer para determinar si hubo un incumplimiento de esa orden judicial.

El 19 de septiembre, Moyano fue imputado por desobediencia, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos para investigar un eventual encuentro con Arizaga durante la vigencia de la restricción. La citación de la modelo forma parte de las medidas para avanzar en esa pesquisa, y ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante el período investigado y si se incumplieron las disposiciones vigentes.