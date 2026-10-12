Citan a declarar a Candela Arizaga por la causa judicial contra Facundo Moyano

La modelo deberá presentarse el próximo 19 de octubre, en el marco de la investigación por una presunta violación de la restricción perimetral que pesa sobre el exdiputado. Ambos se encuentran en España.
Candela Arizaga fue citada a declarar el lunes 19 de octubre en la causa judicial que involucra a su pareja, Facundo Moyano. La Fiscalía busca establecer si el exdiputado nacional desobedeció la restricción perimetral que tenía vigente y se encontró con la modelo pese a la prohibición de acercamiento. La investigación se desarrolla en un contexto de presunta violencia de género, con acusaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad que todavía deben esclarecerse.
Hasta ahora, no se sabe si Arizaga se presentará a la citación, ya que podría optar por no declarar siguiendo la recomendación de su abogado. Tanto la modelo como el dirigente gremial permanecen en España y, en los últimos días, Moyano confirmó que retomaron su relación sentimental mediante una serie de fotos que ambos compartieron desde Madrid, en medio del avance de la causa judicial.
La investigación busca determinar si Moyano permaneció durante 11 días en un hotel junto a Arizaga pese a la restricción perimetral. La medida había sido dispuesta después del episodio del 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de la joven corriendo por la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, mientras el exlegislador iba detrás de ella. Ese hecho dio lugar a una investigación por presuntas situaciones de violencia.
Según un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre, utilizando durante ese periodo la habitación 603. La información surgió de documentación aportada por el establecimiento, que también entregó voluntariamente las grabaciones de sus cámaras de seguridad. Sin embargo, el reporte aclaró que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que no fue posible reconstruir el supuesto encuentro a partir de fuentes abiertas.
La Justicia había establecido para Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros y de cualquier tipo de contacto con Arizaga mientras avanza el expediente. La medida buscaba impedir encuentros o comunicaciones entre ambos durante la investigación. La posible estadía compartida en el hotel es uno de los puntos que la Fiscalía intenta esclarecer para determinar si hubo un incumplimiento de esa orden judicial.
El 19 de septiembre, Moyano fue imputado por desobediencia, luego de que la Fiscalía considerara que existían elementos para investigar un eventual encuentro con Arizaga durante la vigencia de la restricción. La citación de la modelo forma parte de las medidas para avanzar en esa pesquisa, y ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante el período investigado y si se incumplieron las disposiciones vigentes.
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