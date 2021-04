Cañuelas: Jefe narco era chofer del líder gremial de COTO

La banda "Los Burgos" producía y distribuía drogas en la localidad bonaerense de Máximo Paz (partido de Cañuelas) y fue desarticulada después de varios meses de investigación con un megaoperativo ordenado por la justicia federal

Cinco allanamientos con 12 detenidos

La policía realizó cinco allanamientos simultáneos que permitieron detener a 12 personas mayores de edad y de nacionalidad argentina.

Entre ellos, al jefe de la narcobanda, Claudio Burgos, de 54 años, al que en el ambiente gremial se le conocer como "el Negro Coliqueo" y es chofer de Ramón Muerza, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio.

Durante los allanamientos fueron secuestradas varias plantas de marihuana, con un peso cercano a los 45 kilogramos, una cantidad no precisada de cocaína, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta. Fuentes policiales indicaron que tanto Burgos como el resto de sus cómplices no sólo están siendo investigados por tráfico de drogas, sino también por otros graves delitos que no precisaron.

Cañuelas - Detuvieron a los Burgos.jpg

La investigación

La policía informó que la investigación de la banda "Los Burgos" fue ordenada y supervisada por la Justicia y llevó dos meses, durante los cuales se realizaron tareas de observación, obtención de fotografías y videos, donde se registraron las maniobras ilícitas que llevaban adelante los principales sindicados del grupo criminal, quienes comercializaban estupefacientes en diferentes modalidades "al menudeo, delivery" en inmediaciones de plazas recreativas escuelas y jardines de la localidad bonaerense de Máximo Paz, del partido bonaerense de Cañuelas,

Ramón Muerza, un hombre de Coto

Muerza es el referente sindical de la cadena de supermercados COTO y principal opositor del Sindicato de Empleados de Comercio. En el ámbito sindical se señaló que desde que Muerza perdiera las elecciones de 2018 en el gremio, Alfredo Coto -dueño de la cadena de supermercados que lleva su apellido- lo respalda con el fin de que siga compitiendo en el sindicato que lidera Armando Cavalieri.

Las fuentes consultadas indicaron que Muerza no tiene vinculación judicial alguna con la investigación, salvo por tener como chofer a Burgos, el líder de una banda dedicada a la producción y comercialización de estupefacientes.