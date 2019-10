Se trata de Victoria Agüero, de 33 años, y Eric Emanuel Rivarola, de 21, quienes fueron indagados por el delito de "sustracción de menores" y también por "falso testimonio", quienes optaron por no brindar su testimonio y seguirán detenidos. Ambos fueron trasladados a la DDI de La Plata luego de la decisión, ya que están acusados de "sustracción de menores en concurso con falso testimonio".

Según trascendió, la pareja acusada fue asistida por defensores oficiales, quienes les habrían recomendado que no declarasen ayer hasta que pudieran leer y analizar el expediente. En tal sentido, se especula que la próxima semana podrían solicitar que se los cite nuevamente a indagatoria. No obstante, los investigadores sospechan que tanto Agüero como Rivarola sufrirían alguna alteración mental.

Cabe recordar que el fiscal Menucci argumentó en su acusación contra la pareja que el hecho que la nena "no manifestase su intención de regresar con su familia", no quita que se haya afectado su libertad. En tal sentido, una pericia realizada a la pequeña dio cuenta de que fue víctima de "manipulación".

Tras pedir la detención de ambos, la solicitud fue confirmada por el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi. Según el fiscal, tuvo en cuenta para la acusación los relatos de vecinos de la casa de la pareja, un puestero de la playa de Punta Indio y una encargada de la limpieza del lugar, quienes coincidieron en declarar que vieron a la niña el día de su desaparición junto a la pareja ahora detenida.

El fiscal general del Departamento Judicial de La Plata, Héctor Vogliolo, reveló que el acusado Eric Rivarola se quebró y contó que tenían retenida a la niña, mientras que Victoria Agüero "fue sospechosa" desde un principio para los encargados de la investigación. "Ella hablaba siempre muy mal de la relación de la nena con su madre. Eso nos levantó sospechas", indicó.

En el pedido de detención, el fiscal Menucci consideró que Agüero y Rivarola "utilizaron los medios de comunicación para instalar en la sociedad que la madre habría obligado a la menor a huir de su hogar mediante diversos, pero reiterados, cuestionamientos tanto a su forma de vida como a la forma de educarla".

"Debe prestarse especial atención a la actitud desplegada por los imputados en orden a haber autoasumido un papel cuasi protagónico en la pesquisa, intentando direccionar la misma hacia acciones totalmente inocuas, con el claro fin de entorpecerla y desviar el foco de la investigación", subrayó, al mismo tiempo que no descartó la participación de una tercera persona en el hecho debido a los lapsos en que la pareja no estuvo en su casa mientras la menor se encontraba desaparecida. "Esto demuestra una gran capacidad para eludir el accionar de la justicia y destruir evidencia, que no ha sido hallada, acerca del lugar en que fue oculta la nena", agregó Menucci.

La niña apareció sana y salva tras permanecer seis días desaparecida en Punta Indio, donde se desplegó un importante operativo de rastrillaje por tierra y aire para su búsqueda, que resultó un fracaso, debido a que no la localizaron, cuando se hallaba en una vivienda de la zona.