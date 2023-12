Caso Araceli Fulles: la Justicia absolvió a los tres detenidos por el femicidio

De esta manera la Justicia dio lugar a los pedidos de las defensas de los acusados y se ordenó la inmediata liberación de Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.

En el planteo escrito, la Cámara subrayó que faltan pruebas en la investigación y que se usó como evidencia a un perito y a su perro, que fue condenado por plantar rastros.

Por amplia mayoría se confirmó que los tres acusados recuperarán la libertad y será el Tribunal en lo Criminal N°3 de San Martín quien dispondrá del accionar.

Cómo fue el hecho

Araceli Fulles fue asesinada en abril de 2017 y su cuerpo fue encontrado 25 días después de una intensa búsqueda que comenzó a principios de dicho mes cuando fue vista por última vez en una plaza en San Martín.

Su última comunicación fue con su mamá que, a través de un mensajito le escribió: "Vieja, poné la pava que estoy yendo para casa".

Sin embargo, según pudieron establecer los jueces, alrededor de las 7 de la mañana la víctima se dirigió hacia un corralón que era propiedad de Carlos Cassalz, donde "se produjo su muerte violenta", en la que Darío Badaracco, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas fueron considerados como los responsables de causarle a la joven una "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos.

La escena del crimen fue validada por los jueces a partir del "marcamiento positivo de olor" de canes adiestrados, que dieron cuenta de la presencia de Araceli en la oficina, baño y terraza del corralón.

Araceli Fulles tenía 22 años cuando fue víctima de femicidio.

Luego del crimen, también se pudo probar que los asesinos de Araceli ocultaron su cuerpo en el baúl de un Renault Megane 19 perteneciente al condenado Escobedo "cuanto menos de seis a nueve días".

"A esta conclusión se arriba también con la presencia del perro Halcón en el allanamiento del 27 de abril de 2017 que huele el olor de Araceli Fulles en el baúl del auto Megane Renault 19 marcando positivo tres veces y dicho espacio (baúl) fue limpiado con Pinolux y/o algún desinfectante para ocultar que el cuerpo de Araceli estuvo en el interior", resaltó el tribunal.

Finalmente, tras 25 días de búsqueda, el cuerpo de Araceli fue hallado el 27 de abril debajo de unos escombros, en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

Dichos canes, que presentaron pruebas fundamentales para que el TOC 3 de San Martín condene a perpetua a Cassalz, Escobedo y Cabañas, pertenecían al adiestrador Marcos Herrero, quien fue condenado en marzo de este año a 8 meses de prisión condicional por "falsa denuncia" y "encubrimiento" en el marco de la desaparición de Viviana Luna en la provincia de Mendoza en el año 2016.

En ese contexto, la organización Innocence Project se presentó ante los camaristas bajo la figura de "amigos del tribunal", exigiendo que revean el fallo emitido por el tribunal de primera instancia.

"El pretendido experto, responsable de los hallazgos centrales para la condena, no solo no cuenta con la acreditación necesaria para ser considerado perito o experto, sino que, además, se encuentra procesado, precisamente, por manipular y plantar evidencia en casos como el presente. De esta manera, a las serias limitaciones del medio de prueba en cuestión se le suman fuertes sospechas relacionadas con un posible accionar fraudulento por parte del Sr. Marcos Herrero. Ninguna de estas cuestiones fue valorada por el Tribunal Oral en lo Criminal no. 3 del Departamento Judicial de San Martín", explicaron desde Innocence Project.