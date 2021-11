Caso Báez Sosa: los ocho rugbiers pidieron el traslado a una cárcel

Todos ellos permanecen con prisión preventiva y a la espera del juicio que tiene fecha de inicio en enero de 2023, tal cual lo resolvió el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, hace unas pocas semanas.

Báez Sosa yace, inerte, en la vereda. Los agresores se retiran. Báez Sosa yace inerte en la vereda mientras que los rugbiers que lo golpearon se retiran de la escena. Ocurrió en enero de 2020, en Villa Gesell. Captura.

El motivo del pedido de traslado es por quejas de los detenidos sobre las condiciones en que están alojados en la alcaidía, entre otras cosas por la alimentación que reciben ya que -según dijeron- en ocasiones tiene olor nauseabundo.

Además, los jóvenes expresaron que permanecen la mayor parte del día encerrados, sin realizar ningún tipo de actividad. "El padecimiento psicofísico es evidente", expresó el abogado defensor de los jóvenes, el Dr. Hugo Tomei, a través de un escrito presentado el 28 de octubre pasado.

Por la causa están detenidos Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, todos por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y, de ser condenados, podrían recibir la pena de prisión perpetua.

Según la Justicia, dos de los rugbiers tuvieron el rol de apartar a Fernando Báez Sosa de sus amigos para que no lo defendieran, mientras que el resto le pegó brutalmente al joven con quien habían tenido una disputa previa en el boliche "Le Brique", en Villa Gesell, por lo cual fueron expulsados del lugar por el personal de seguridad.

Báez Sosa fue asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020 luego de ser brutalmente golpeado por los acusados, con quienes había tenido un cruce en el interior del boliche.

Fernando Baez Sosa Justicia.jpg

El argumento de la defensa al pedir el traslado es que la alcaidía es un lugar de detención temporario, y que al dictárseles la prisión preventiva deben llevarlos a una unidad penitenciaria. El 2 de enero de 2023 es la fecha de inicio del juicio que fijó el TOC1 de Dolores y se prevé que en el mismo declaren unos 130 testigos.

La directora de la Alcaidía Departamental III, Natalia Beatriz Rousillon, respondió el escrito de Tomei asegurando que las celdas en las que están alojados los rugbiers tienen las medidas lógicas, se encuentran "en óptimas condiciones" y sostuvo que reciben "cuatro raciones de adecuada alimentación diaria".

También afirmó que cuentan con asistencia médica y psicológica, que reciben correspondencia y que tienen a disposición espacios para realizar actividad física y realizar diversas tareas recreativas.

No obstante aclaró que el establecimiento no cuenta con una oferta de actividades educativas y/o laborales porque no se trata de una cárcel sino de un espacio de alojamiento temporal de reclusos, por lo que sostuvo que se debe realizar el traslado.

Trascendió que el SPB está realizando un sondeo entre sus distintas unidades penales para saber si hay alguna en condiciones de recibir al grupo completo o si, en cambio, se los separa para remitirlos a diferentes cárceles provinciales.