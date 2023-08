Caso Cecilia Strzyzowski: la mamá de la joven se reunió con Capitanich

El encuentro se llevó a cabo en Casa de Gobierno, se extendió por más de dos horas y del mismo también participaron tanto el abogado de Romero, Fernando Burlando, como el resto de su equipo.

La comitiva arribó pasadas las 8.40 y se retiró poco antes de las 11 sin hacer declaraciones a los medios de prensa que se encontraban montando guardia en el lugar. Si bien en un primer momento se había informado que Romero se había descompensado, ella misma se encargó de desmentirlo en diálogo con Canal 5 de Corrientes.

En ese contacto con la TV correntina, Romero confirmó que planteó su preocupación por todo lo concerniente al Barrio Emerenciano en torno a las viviendas y la provisión de alimentos.

"No tengo bandera política, yo me entrevisto con todos los políticos porque no tengo banderías", declaró cuando se le consultó si le habían sugerido no hacerlo a tan pocas horad de las elecciones PASO del domungo.

Embed La palabra de Gloria Romero tras su encuentro con Jorge Capitancich. Gentileza: C5 de Corrientes.

"Fue una reunión muy positiva"

Juan Manuel Chapo, el vocero del Gobierno de Chaco, brindó detalles del encuentro y aseguró que "fue una reunión muy positiva y necesaria".

"El gobernador manifestó a la señora Gloria su absoluto acompañamiento durante todo el proceso, el compromiso más absoluto del Gobierno provincial por la verdad y la justicia, para que aquellos que han sido responsables de un hecho tan atroz paguen con todo el peso de la ley", declaró el funcionario.

Por otra parte, en relación a un pedido del Dr. Burlando, afirmó que "hicimos el compromiso de comunicarnos con los fiscales para brindar todas las garantías que sean necesarias en este escenario con el objetivo de que puedan continuar su trabajo con absoluta tranquilidad".

Como parte de eso acuerdos, Chapo dijo: "Hemos comprometido en este proceso todo el acompañamiento para garantizar que la señora Gloria Romero se encuentre tranquila, que no tenga que padecer ni hostigamiento ni persecución de ningún sector de movimientos sociales, absolutamente de ningún sector. Hemos dado garantías de eso".

Y amplió: "Buscamos garantizar que no existan manifestaciones que sean agraviantes ni violentas hacia ella y o hacia ningún ciudadano de la provincia del Chaco que quiera expresarse libremente en favor de la justicia y en favor de la verdad para determinar quiénes han sido los responsables de este hecho".

"En definitiva, fue una charla amena, respetuosa, que también fue desde el corazón y desde quienes comprenden como el gobernador el dolor de una madre. Nosotros estamos para acompañar la lucha y acompañar el dolor de Gloria", finalizó el portavoz.

El futuro de las obras de la familia Sena

De acuerdo a lo expresado por el portavoz, Gloria Romero y Jorge Capitanich acordaron además una serie de puntos vinculados a la situación del barrio Emerenciano en cuanto a la propiedad de las viviendas, como así también acerca de la situación legal de la Fundación Saúl Acuña que el mandatario se comprometió a disolver una vez finalizado el proceso de auditoría que lleva adelante el Gobierno provincial.

Chapo confirmó además que "se definió la conformación de un equipo especial, que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, y que estará abocado a la regularización dominial de todas las viviendas en el exbarrio Emerenciano".

"El lunes pasado declaramos la emergencia habitacional a través de un decreto con el objetivo de optimizar los procesos y dar mayor nivel de serenidad. Le hemos manifestado esto tanto al doctor Burlando como a la señora Romero nuestro compromiso en este sentido", amplió.

En cuanto a la Fundación Saúl Acuña, Chapo indicó que "se informará a la señora Romero acerca del proceso de intervención y auditoría", y adelantó que "el gobernador hizo el compromiso de que una vez finalizada la auditoría y transparentados los resultados de la misma, vamos a proceder a su disolución".