El mandatario vinculó ese cambio con el superávit energético. “¿Qué le hubiera pasado a la Argentina en un contexto como el actual, con el precio del petróleo yéndose a las nubes?”, planteó. Según indicó, el país tenía antes un déficit energético de US$ 5.000 millones y, con los precios actuales, habría llegado a “un déficit energético de US$ 20.000 millones”.

“Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge (cobertura) natural para no necesitar tomar deuda afuera”, insistió, como sostuvo días atrás en la misma línea.

Milei señaló que, en comparación con las elecciones de 2025, Argentina llegará mejor preparada: “El año pasado pudimos juntar US$ 70.000 milones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”.

“También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”, aseguró el Presidente.

En otra parte de la entrevista, Milei negó cualquier posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, no continúe en su cargo y aseguró tener “una relación simbiótica” con el funcionario.

Consultado sobre la posibilidad de una renuncia de Caputo, Milei señaló: “¿Puedo contestar en latín? Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica. Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada".