Tras finalizar las grabaciones, la empresaria se enfocó en recuperar su figura habitual y para eso recurrió a un plan estricto inspirado en el estilo de vida de la familia Kardashian, del que son públicas admiradoras. El influencer Mariano de la Canal, conocido como “el fan de Wanda”, detalló que el esquema incluyó un personal trainer disponible las 24 horas, un cocinero privado, una dieta mediterránea y abundante caminata. Con este tratamiento, Nara habría bajado unos 7 kilos en apenas tres semanas, y el costo rondaría los 2.500 dólares semanales.