A días de obtener el divorcio del futbolista, la conductora de MasterChef Celebrity publicó una foto al borde de la censura y sorprendió con su cambio físico.
La empresaria, conductora y mediática Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales al compartir una foto frente al espejo en la que aparece prácticamente desnuda, con apenas unas líneas dibujadas sobre el cuerpo, como para sortear la censura de Instagram. La imagen, acompañada del texto “Buen día de domingo”, generó una ola de reacciones, apenas unos días después de que se oficializara -en Italia- su divorcio de Mauro Icardi.
La publicación no solo llamó la atención por su carácter provocativo, sino por el marcado cambio físico que exhibe la conductora de Masterchef Celebrity. Semanas atrás, Nara había revelado que había subido alrededor de 10 kilos para interpretar al personaje de Lucía en "¿Querés ser mi hijo?", su primera película -en la que comparte protagonismo con Agustín Bernasconi-“Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, había escrito en sus historias de Instagram junto a imágenes del rodaje.
Tras finalizar las grabaciones, la empresaria se enfocó en recuperar su figura habitual y para eso recurrió a un plan estricto inspirado en el estilo de vida de la familia Kardashian, del que son públicas admiradoras. El influencer Mariano de la Canal, conocido como “el fan de Wanda”, detalló que el esquema incluyó un personal trainer disponible las 24 horas, un cocinero privado, una dieta mediterránea y abundante caminata. Con este tratamiento, Nara habría bajado unos 7 kilos en apenas tres semanas, y el costo rondaría los 2.500 dólares semanales.
Días antes de la foto desnuda, la mediática conductora había adelantado parte de los resultados con un video en ropa interior (musculosa blanca y tanga), en el que se la veía frente al espejo del baño. Su estilista Kennys Palacios, al verla después de un tiempo, expresó su sorpresa “Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca” destacando especialmente su cintura.
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