Comienza juicio por joven asesinado por banda narco

El caso, vinculado a un "enfrentamiento entre bandas" en su momento, respondería a una agresión con arma de fuego de los ocupantes de un auto, que solía frecuentar las calles de Campo Tongui, una popular barriada de Ingeniero Budge, contra ciertos vecinos, a los que acusaban de querer interferir en "su negocio" de la comercialización de dosis de estupefacientes el menudeo en la zona, ante cierta inacción de las autoridades policiales.

"Mauro iba caminando con un amigo y fue a comprar al kiosco, cuando apareció un Fiat Tempra de color gris y empezaron a disparar, según la gente del lugar como lo hacían siempre para amenazar a los que, supuestamente, se metían con la venta de drogas. A mi hijo le pegaron tres tiros y si bien una mujer lo auxilió, cuando llegó la ambulancia ya agonizaba y murió a poco de ingresar al hospital Gandulfo", recordó María Nélida Ortíz, madre del joven fallecido, en diálogo con DIARIO POPULAR.

A pocas horas del inicio del debate, manifestó que "todos sabían que a estos tipos no les importaba nada, andaban a los tiros como los dueños del barrio porque manejaban el negocio de la droga. Así mataron a un inocente, un trabajador, un chico con muchos amigos, que amaba jugar al fútbol y no se metía con nadie. Nos destruyeron como familia, pero no bajamos los brazos y luchamos para que se haga justicia. Era alguien muy querido y hasta hay un mural pintado en su memoria en una esquina de Villa Albertina, cerca de donde vivimos".

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Nro. 5 de Lomas de Zamora y cinco sujetos están imputados en el caso, tres de ellos como autores y coautores del delito de "homicidio calificado" y los dos restantes acusados de "encubrimiento agravado". Tanto el fiscal Walter Distéfano, como el letrado Alberto Linares apuntaran a establecer las responsabilidades de cada uno de ellos y solicitarán las penas máximas, en base a las pericias y testimonios que dan cuenta del accionar de esta banda en este hecho, que derivó en el asesinato de Mauro Miranda, de 29 años y conocido como "Venado" entre sus amistades por la rapidez de sus movimientos, sobre todo en los partidos corriendo detrás de la pelota.

De acuerdo a lo indicado los acusados por el crimen de este joven son los hermanos Lautaro Darío Sena (alías "La Chancha"), Alberto Martín Sena (apodado "Chili") y Ruben Emanuel Sena, Martín Fernández y Alejandro Sosa, aunque solo el primero y a quien se atribuye ser el autor de los disparos llega al proceso en condición de detenido. Un total de 72 testigos fueron citados a declarar en un debate, en el que se observarán determinados detalles para garantizar la privacidad de las personas que ya brindaron su aporte en la instrucción del caso y ahora deben ratificarlos.

Al respecto, María Nélida Ortíz (quien cuenta con el respaldo de la asociación Madres del Dolor) destacó que "confíamos en el coraje de mucha gente que ayudó a que se supiera lo que pasó, que mi hijo fue una víctima inocente de estos tipos que empezaron a los tiros en la esquina de las calles Saladillo y Cañuelas de Campo Tongui. Ellos tienen que declarar y se va a hacer justicia. Yo recorrí todo el barrio y la gente tiene miedo, pero conmigo colaboraron y pude conocer como muchos viven amenazados por estas bandas. Por la plata que obtienen con la venta de drogas no dudan en matar a cualquier persona, sin ningún tipo de complicaciones y por eso, creo que habrá habido más muertes y que se ocultan".