Un camión transportaba una tonelada de marihuana en Chaco

El decomiso más significativo ocurrió en la ciudad de Resistencia, en el Puente General Belgrano. Allí, efectivos del Escuadrón 51 de Gendarmería Nacional realizaban controles sobre la Ruta Nacional 16 cuando detuvieron la marcha de un camión que transportaba cajones vacíos de frutas.

El conductor, visiblemente nervioso, respondió con dudas a las preguntas de rigor, lo que activó la alerta de los agentes.

Durante una requisa minuciosa, los gendarmes encontraron 1.646 paquetes rectangulares ocultos debajo de los cajones. Tras realizar el narcotest, confirmaron que se trataba de cannabis sativa. El peso total del estupefaciente alcanzó los 1.198,888 kilos.

cajones

La Unidad Fiscal Federal de Resistencia ordenó la detención del chofer, así como el secuestro de la droga, un arma de fuego y 39 municiones halladas en el vehículo.

Cuatro detenidos en Salta

Horas más tarde, otro procedimiento tuvo lugar en Salta, en el kilómetro 28 de la Ruta 50, donde cuatro personas fueron detenidas como parte del desmantelamiento de una organización criminal dedicada al comercio de drogas. El operativo se enmarcó en el denominado Plan Güemes, que coordina acciones en la frontera norte salteña.

Salta

Personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal detuvo un auto para su inspección. Los ocupantes evidenciaron un notable nerviosismo, lo que motivó a profundizar la revisión.

En el vehículo hallaron un paquete tipo ladrillo con más de un kilo de clorhidrato de cocaína de alta pureza y otro envoltorio con cuatro kilos y medio de picadura de marihuana. Los cuatro hombres, todos argentinos y mayores de edad, quedaron detenidos y el vehículo fue secuestrado junto con teléfonos, un cuchillo y otros elementos de interés para la causa.

Doble fondo

El tercer operativo se dio en la provincia de Jujuy, sobre la Ruta Nacional 34, en la localidad de Río Piedras, departamento de Ledesma. Gendarmería detuvo a un hombre mayor de edad que conducía una Renault Kangoo con destino a Caimancito. Durante el control, el perro detector de narcóticos “Bailey” marcó la parte trasera del rodado.

jujuy

Tras desmontar paneles internos, los efectivos descubrieron un compartimiento tipo doble fondo, donde se ocultaban 58 paquetes rectangulares. Al ser pesados, sumaron un total de 52 kilos 400 gramos de cocaína. El conductor fue detenido y la droga quedó a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Los tres procedimientos refuerzan la presencia de las fuerzas federales en las rutas estratégicas del norte argentino, utilizadas habitualmente como corredores para el transporte de estupefacientes provenientes de países vecinos. Las investigaciones continúan para determinar el origen y destino de los cargamentos incautados y establecer posibles vínculos entre las organizaciones involucradas.