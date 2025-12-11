Sur Finanzas: allanaron un galpón en Turdera tras una denuncia

También encuentran un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas. El hallazgo ocurrió después del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

Embed La Justicia secuestró en un depósito de Sur Finanzas 2 cajas de seguridad, 7 cajas fuertes de las cuales, 2 CPU,

30 cajas de documentación y 5 cajeros automáticos que la tesorera de la financiera habría intentado ocultar. pic.twitter.com/K5xqqZ5hw5 — daniel santoro (@dsantoro59) December 11, 2025

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, reveló que había visto a cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

En este contexto, la fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien a su vez ordenó el allanamiento.

El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vio por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Relató que pudo observar cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, en una zona muy concurrida.

image

“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde contó el comerciante. Al hombre le llamó la atención que los vehículos circulaban a gran velocidad y que las camionetas serían marca Toyota SW4.

“Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.