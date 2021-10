La niña fue revisada por un médico de guardia que constató lesiones genitales y en los próximos días se le realizarán distintos estudios para contribuir a la investigación.

Según denunció la familia, abuso sexual tuvo lugar el miércoles pasado, pero la víctima le contó lo ocurrido a sus padres el viernes.

Este lunes, reportó el medio Rosario 3, se realizó una movilización en las puertas del establecimiento, donde los allegados a la víctima pidieron explicaciones a las autoridades escolares.

"Me la violaron en la escuela. Salió a las 12.20 y no quería que la abrace. Se acostó a dormir. Al padre le dijo que le dolía mucho el cuello. Después empezó con dolores. No quería decir nada", manifestó la mamá de la nena.

Además la mujer sostuvo que desde la escuela le señalaron que la iban a ayudar "si no hacían una marcha".

"Ella me hizo un dibujo de cómo era el pibe. No quiere venir a la escuela porque tiene mucho miedo. Solo quiere que la abrace", sentenció.