Cómo fue el encuentro de Scaloni y Messi en una estación de servicio

En una entrevista que el entrenador en el streaming AFA Estudio, dio detalles sobre cómo fue esa reunión con el capitán dde la albiceleste, aunque reafirmó que es algo habitual para él.

“No hablé solo con Leo, lo hice con la mayoría. Tengo intención de hablar con la mayoría de chicos que van a darle nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses y está bueno hablar ahora y decirles qué falta, qué no falta“, aseguró.

Y agregó: “En el caso de Leo es igual. Estoy ahí al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar”.

El encuentro fue revelado por una foto en una estación de servicio de Funes. “Las imágenes de la foto me delataron un poquito. Me fui a comer un alfajor y a tomar un café y me delataron”, dijo con risas. “Pero bueno, no tengo por qué tampoco negarlo”, completó. “Es importante de cara a lo que viene”, sentenció el entrenador sobre el encuentro que mantuvieron.

Las frases salientes Lionel Scaloni

La Finalissima con Esapaña: “A pesar de que jugaremos en contra, todos saben que tengo parte de mi corazón en España por los años que llevo acá y porque estoy casado con mi esposa, que es española. Si gana Argentina o España, estaré contento. La Finalíssima es a cara de perro, pero estoy contento con su presente”.

La lista del Mundial: “Hablé con varios, no solo con Leo. Hablé con la mayoría, tengo intenciones de hablar con la mayoría para darle nuestra perspectiva porque faltan seis meses sobre todo y está bueno hablar ahora y decirles qué falta y qué no. En el caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar, ja. Las imágenes de la foto me delataron un poquito en la estación de servicio. He hablado con los chicos en persona o por videollamada y es importante para lo que viene”.

Las Fiestas en Pujato: “Mis hijos estaban esperando el día de Año Nuevo, que se tiran agua, es una tradición. Es normal para nosotros. Es una caravana que pasa por todas las calles del pueblo y algunos hacen un video y en un minuto está en todos lados. Ha sido muy lindo y emotivo pasar 31 y Año Nuevo en la casa con mis padres”.

El momento de Lisandro Martínez: “Su vuelta es buena para nosotros. Es un futbolista que siempre ha estado con nosotros cuando estuvo bien y siempre aportó lo que sea necesario: ha jugado de lateral izquierdo, en línea de 3 y en línea de 4 como titular. Es un gran jugador. Está volviendo a un buen nivel. Eso nos pone contentos”.

La temporada europea: “Viendo cómo terminaron los chicos en el partido de ayer de Real Madrid-Atlético de Madrid, vamos a saber que no van a llegar al 100% al Mundial, pero necesitamos que sea lo más cercano posible. Es un año tremendamente difícil a nivel físico para los futbolistas”.

¿Ciclista que entrenador?: “Soy mejor ciclista que entrenador porque ahí encontré una pasión que no pensaba y mejoré un montón. De técnico no sé, pero en el ciclismo mejoré. El ciclismo son datos. Los datos dicen que mejoré”.