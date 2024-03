Crecen robos de bicicletas, 100 cada semana en AMBA

El dato surge del Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires -con la asistencia de la Consultora Miglino y Asociados- y que toma como punto de referencia los casos que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Morón y Moreno; quedó acreditado que en 2024 se han producido al menos "850 robos de bicicletas, desde aquellos que aprovechan la distracción del ciclista que para a comprar algo y, cuando regresa, ya no encuentra el rodado a situaciones de violencia extrema donde los ladrones golpean con violencia a la víctima o incluso le disparan con un arma de fuego".

"Hace unos días, el periodista de la señal TN Adrián Ventura sufrió un violento asalto a manos de dos motochorros en el barrio de Retiro mientras andaba en su bicicleta. Sufrió fuertes golpes y este domingo decidió dar detalles en vivo: ‘Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima’. Todo ocurrió apenas a las 9 de la mañana de un sábado, en un horario y un momento en que Buenos Aires todavía parecía segura y ya no lo es más. Los delincuentes seguramente observaron a Ventura, bajaron de la moto, lo tiraron al suelo y se fueron con el rodado, seguramente con destino a la villa 31, donde curiosamente se encuentra el edificio de la comisaría de la Policía local", explicó Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y director de Defendamos Buenos Aires.

Y continuó: "Apenas 24 horas después del robo de Adrián Ventura, un joven de 26 años, identificado como Jesús Torres, se salvó de milagro ecuando recibió un disparo al resistirse al robo de su bicicleta en la que circulaba por la localidad de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. El hecho ocurrió en la calle Marcos Paz 236, cuando delincuentes que se desplazaban en dos autos abordaron a Torres para robarle el rodado".

"En todos los casos, siempre es mejor prevenir. Los criminales no se contentan con solo una sino que la tónica es robar varias bicicletas en un corto lapso de tiempo. A los ‘celulares manchados con sangre’ que se venden alegremente en la calle Libertad y al ‘oro manchado con sangre’ que se vende en el mismo lugar y a los ‘repuestos manchados con sangre’ que se venden en la calle Warnes, en pleno barrio de Villa Crespo; debemos agregarle las ‘bicicletas manchadas con sangre’ que se venden especialmente por sitios de Internet y Marketplace de Facebook", agregó.

Asimismo, Miglino aseveró que "los delincuentes no toman en cuenta si lesionan o incluso matan a aquellos y aquellas que les roban por lo que es mejor prevenir".

"Recomiendo intentar circular de día y evitar la cercanía de villas como la 31, Rodrigo Bueno (Puerto Madero), villa 21 (Barracas) y villa 111-14 (Flores). Villa La Cárcova (San Martín) y las numerosas villas de Quilmes y Lomas de Zamora. La situación económica actual ha puesto en estado de indefensión a las víctimas, ante la violencia y la falta de escrúpulos de los delincuentes y un simple paseo en bicicleta, sino se extreman los recaudos, puede terminar en tragedia", concluyó.