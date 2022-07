"Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Pachelo es el responsable del crimen de María Marta García Belsunce", dijo, parado de cara a los jueces, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, al dar los lineamientos iniciales de lo que será la acusación.

El fiscal Ferrari, que estará acompañado en el debate por sus colegas Federico González y Andrés Quintana, fue el encargado de hablar sobre el asesinato cometido hace casi 20 años en Carmel.

"Han transcurrido casi dos décadas sin que el Estado haya sido capaz de dar una respuesta, no solo a la víctima sino también a la sociedad. Vamos a presentarles una verdad demostrable. Vamos a encontrarle una salida a este laberinto gris", dijo.

Parado al costado de su escritorio, micrófono en mano y mirando a los jueces, Ferrari fue colocando una a una y sobre una pequeña mesa, seis balas para enumerar seis elementos clave de la causa que, según su hipótesis, demostrarán la culpabilidad del exvecino del matrimonio Carrascosa-García Belsunce.

"En línea con la cantidad de disparos que deliberadamente Nicolás Pachelo efectuó en la cabeza de la víctima son solo seis las razones que sintéticamente la acusación va a esbozar a esta altura para demostrar la plataforma fáctica", señaló a modo de introducción.

Maria Marta Garcia Belsunce.jpg María Marta García Belsunce fue asesinada en su casa en octubre de 2002. Archivo.

El fiscal paró la primera bala sobre la mesa y dijo: "Pachelo asalto prácticamente todas las casas que rodeaban perimetralmente a la casa de la víctima, particularmente los días domingos entre las 18 y las 20 horas, esa era su zona de confort criminal".

Para el segundo proyectil, comentó: "Pachelo meses antes de la muerte de María Marta García Belsunce, le sustrajo a ella su mascota, su perro 'Tom', el hijo que con Carlos Carrascosa no habían podido tener".

Explicó que por ello, les exigió el pago de un rescate, que el matrimonio no realizó y que por ese motivo María Marta nunca había podido recuperar al animal.

Ferrari luego dijo que la víctima le tenía miedo al acusado, que el imputado no podía tolerar que María Marta comunique en la comisión directiva de Carmel su interés para que el vecino abandone el barrio y que, por ello, Nicolás Pachelo odiaba a María Marta.

La audiencia se inició a las 11 en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro donde en 2007 fue juzgado Carrascosa, y en 2011 los familiares y allegados a María Marta.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Vestido con una campera inflable negra, por debajo un suéter gris y mucho más canoso que las últimas fotografías e imágenes que se conocían de él, Pachelo se quitó el barbijo y se puso de pie para responder ante el juez Ecke al interrogatorio identificatorio inicial.

En esa instancia, dijo: “Nicolás Roberto Pachelo, 46 años, soy comerciante, divorciado, tres hijos” y aclaró que tenía “estudios primarios y secundarios”.

Luego siguieron con el interrogatorio los otros dos imputados en la causa García Belsunce, los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), pero también Matías Osvaldo Marasco (43) e Iván Alfredo Martínez (34).

Cabe destacar que el viudo Carrascosa, que por primera vez en la historia de la causa será particular damnificado en este expediente, luego haber sido imputado, juzgado, condenado y luego absuelto de manera definitiva, no asistió al juicio, y recién lo hará cuando declare como testigo, algo que no va a ocurrir en las primeras jornadas.