Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de Julián Álvarez Guardia

La joven está acusada de homicidio agravado por el vínculo. La Justicia chaqueña resolvió que permanezca detenida mientras avanza la investigación.
La Justicia de Chaco dictó la prisión preventiva para Victoria Cantero, acusada por el crimen de su pareja, Julián Álvarez Guardia, ocurrido a comienzos de agosto en la ciudad de Resistencia.
La medida fue dispuesta por los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado, quienes notificaron a la joven luego de ampliar su indagatoria. Cantero volvió a abstenerse de declarar y fue puesta al tanto de las nuevas pruebas incorporadas al expediente desde el 4 de agosto.
La resolución establece que la prisión preventiva se mantendrá hasta el cierre de la investigación. En tanto, la defensa de la acusada, encabezada por Celeste Segovia, cuenta con un plazo de 72 horas para presentar una oposición ante el Juzgado de Garantías.
Cantero está imputada por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla como única pena posible la prisión perpetua. Por ese motivo, la estrategia de la defensa apunta a intentar modificar la carátula antes de que el caso llegue a juicio.
Hasta el momento, según la información incorporada a la causa, la defensa no habría presentado pruebas que permitan modificar la situación procesal de la joven.
Además, días atrás se conocieron los resultados de la pericia psiquiátrica realizada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. El estudio determinó que Cantero es imputable, ya que no presenta alteraciones en sus funciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.
Entre los elementos reunidos por el equipo fiscal se encuentra también la autopsia de Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El informe confirmó al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes.
Según la autopsia, entre las lesiones se encuentran dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.
Con la prisión preventiva ya dictada, la investigación continuará con la producción y análisis de las pruebas pendientes. La defensa tendrá ahora la posibilidad de cuestionar la medida ante la Justicia.
comentar