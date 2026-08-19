Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de Julián Álvarez Guardia

Hasta el momento, según la información incorporada a la causa, la defensa no habría presentado pruebas que permitan modificar la situación procesal de la joven.

Además, días atrás se conocieron los resultados de la pericia psiquiátrica realizada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. El estudio determinó que Cantero es imputable, ya que no presenta alteraciones en sus funciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.

Las pruebas que complican a la acusada

Entre los elementos reunidos por el equipo fiscal se encuentra también la autopsia de Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El informe confirmó al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes.

Según la autopsia, entre las lesiones se encuentran dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.

Con la prisión preventiva ya dictada, la investigación continuará con la producción y análisis de las pruebas pendientes. La defensa tendrá ahora la posibilidad de cuestionar la medida ante la Justicia.