Florencio Varela: vecinos incendiaron un presunto búnker narco tras el doble crimen de dos jóvenes

La versión generó una fuerte conmoción en el barrio, donde los vecinos comenzaron a reclamar justicia y a exigir que los presuntos vendedores de estupefacientes abandonaran la zona. El lugar señalado como punto de venta se encontraba a pocos metros de donde habían sido asesinados los dos jóvenes.

La protesta terminó en una pueblada

El sábado 15 de agosto, alrededor de 200 personas se concentraron para reclamar por el doble crimen y denunciar la presencia de una organización dedicada al narcomenudeo. La manifestación había comenzado de manera pacífica, pero con el correr de las horas la tensión aumentó.

En medio de los incidentes, un grupo de vecinos ingresó al inmueble señalado como presunto búnker narco y le prendió fuego. Las llamas provocaron importantes daños y la construcción quedó prácticamente destruida.

La situación derivó además en un nuevo episodio de extrema violencia. Según las primeras informaciones, Cintia Caballero, de 30 años, fue asesinada a puñaladas cuando intentaba escapar del lugar junto a su pareja, Ariel, y un hombre conocido como Johny, señalado por los investigadores como posible objetivo del ataque ocurrido días antes.

Caballero habría sido alcanzada por un grupo de manifestantes y sufrió varias heridas de arma blanca. Murió en el lugar, mientras que su pareja también fue atacada y debió ser trasladada de urgencia al hospital Mi Pueblo, donde quedó internada en grave estado. Johny, en tanto, logró escapar.

Investigan si hubo un error en el ataque

La Justicia intenta ahora determinar cómo se desencadenaron los tres episodios y qué relación existe entre ellos. Una de las hipótesis que se investigan sostiene que los sicarios que asesinaron a Machi y Herrera habrían confundido a las víctimas con personas vinculadas al narcotráfico.

Los vecinos sostienen que el verdadero objetivo habría sido el lugar posteriormente incendiado. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó judicialmente que los ocupantes de esa vivienda hayan participado del doble crimen.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N° 6 de Florencio Varela, que deberá reconstruir tanto el ataque a los jóvenes como la posterior pueblada y el homicidio de Caballero.

Por el doble crimen de Machi y Herrera, así como por el asesinato de Caballero, hasta el momento no hay detenidos. Tampoco se informó oficialmente la identificación de los responsables del ataque a tiros ni de quienes participaron del homicidio ocurrido durante la protesta.

La sucesión de hechos volvió a poner bajo la lupa la violencia vinculada al narcomenudeo en Florencio Varela, en un contexto de creciente preocupación entre los vecinos de los barrios San Luis y San Francisco por la presencia de presuntos puntos de venta de drogas.