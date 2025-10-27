Cristian Graf fue absuelto en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan

El fallo sostiene que el delito principal, el homicidio, se encuentra prescripto, ya que pasaron más de cuatro décadas desde el hecho. Según la resolución, las conductas atribuidas a Graf no configuran delito, porque no existió ayuda material ni un intento real de obstaculizar la investigación.

El magistrado explicó que la prescripción impide la persecución penal tanto por el homicidio como por el supuesto encubrimiento posterior. Además, aclaró que los particulares no tienen un deber legal de colaboración activa con la justicia en estos casos, y que la responsabilidad de investigar recae exclusivamente en el Estado.

El juez también señaló que las expresiones atribuidas a Graf, como mencionar una iglesia o un camión con tierra, no tuvieron entidad suficiente para alterar el curso de la investigación.

Pese a la decisión, el fiscal Martín López Perrando adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, buscando revertir la medida y continuar con la investigación.

Durante su indagatoria, Graf, de 59 años, negó haber tenido relación con la víctima y sostuvo que desconocía el hallazgo de los restos. Afirmó que su vínculo con los obreros que trabajaban en la propiedad era meramente edilicio y que se enteró del caso cuando la policía ya estaba en el lugar.