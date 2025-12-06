La Toretto quiere trabajar como niñera y espera la decisión del Tribunal

La joven, imputada por homicidio simple con dolo eventual y bajo prisión domiciliaria en un domicilio de City Bell, solicitó autorización judicial para acceder a salidas laborales y trabajar como niñera dos veces por semana.

El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata por su abogado, Flavio Gliemmo, quien argumentó que su defendida “necesita trabajar” y que ya existe una propuesta concreta para que cuide a un niño de un año y medio.

Según explicó el letrado, la oferta proviene de una familia que vive en las cercanías del domicilio donde Alvite cumple la medida cautelar. La idea, detalló, es que comience a desempeñarse recién el año próximo y solo durante dos tardes semanales.

La Toretto busca trabajar

Gliemmo sostuvo además que, debido a su edad y a que no está estudiando, Alvite busca incorporarse al mercado laboral, y aclaró que cualquier capacitación que se requiera deberá realizarse de forma virtual para cumplir con las restricciones de su situación procesal.

La defensa espera que el Tribunal se expida entre el lunes y el martes próximos, una vez que la fiscalía y la querella expresen su posición.

El pedido aparece en un momento de expectativa, ya que el juicio oral aún no tiene fecha. La tercera audiencia preliminar está fijada para el 18 de febrero de 2026, luego de reprogramaciones por la agenda del tribunal. En las dos audiencias previas, realizadas en octubre, se registraron fuertes cruces: la defensa denunció un supuesto “ocultamiento de pruebas” durante la etapa de instrucción y volvió a cuestionar el accionar del fiscal Fernando Padovan, aunque el tribunal rechazó la citación del funcionario como testigo.

Los hechos

La causa contra Alvite y su amiga Valentina Velázquez -también imputada, acusada de participar de una prueba ilegal de velocidad- se basa en las imágenes de múltiples cámaras de seguridad que registraron la conducta temeraria de aquella madrugada del 12 de abril de 2024.

Los videos muestran a Alvite conduciendo a más de 90 km/h por avenida 13, cruzando semáforos en rojo y avanzando hasta chocar de frente contra la moto de Armand en la esquina de 32. El motociclista, de 37 años, murió en el acto.

Por estos hechos, la joven de 20 años enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual, delito cuya pena prevé entre 8 y 25 años de prisión. Ambas acusadas también fueron inhabilitadas para conducir debido a la gravedad de la conducta que se les atribuye.

La posibilidad de que Alvite acceda a salidas laborales generó rechazo entre los allegados de Armand, quienes sostienen que cualquier flexibilización del régimen de prisión domiciliaria resulta “una falta de respeto” hacia la memoria de la víctima y hacia el proceso judicial en curso. Desde su entorno advirtieron además que la acusada aún no enfrentó el juicio oral y que la expectativa de pena es elevada, por lo que consideran inapropiado habilitar permisos sin un control estricto.

Mientras el Tribunal evalúa el pedido, la causa avanza hacia una instancia decisiva. El juicio oral, que deberá reconstruir en detalle lo ocurrido aquella madrugada y determinar las responsabilidades penales, se perfila como uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años en La Plata. De la decisión que se adopte en los próximos días dependerá si Alvite puede o no acceder al beneficio laboral mientras espera el inicio del debate.