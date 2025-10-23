Extrema preocupación: buscan a Lowrdez Fernández de Bandana desaparecida hace días

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una extrema alarma considerando que Lourdes vivía con su pareja a quien supo denunciar por Violencia de género, tiempo atrás. Inmediatamente, las fuerzas de seguridad se presentaron en el domicilio donde supuestamente vivía Fernández y los atendió, de mala manera, un hombre, según contaron en Crónica HD.

Ese masculino aseguró que ya no era pareja de la artista -que casualmente hace pocas semanas se anunció que volvería a subirse a los escenarios con el mítico grupo pop a fines de noviembre- y que Lourdes ya no vivía en ese lugar, de la zona porteña de Palermo.

Sin embargo, la justicia determinó que en la puerta del lugar quede una consigna policial hasta conocerse el verdadero paradero de Lourdes, de quien su familia no sabe nada hace exactamente 19 días, tiempo considerable para preocuparse, claro.

QUÉ DICEN DE BANDANA SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LOURDES

Según la prensa del grupo Bandana, la banda que integra la cantante y que está por volver al ruedo de las presentaciones, aseguran que están en contacto con Lourdes para “organizar días de ensayo y fotos” de los recitales que se vienen, de cara a un 2026 que también está cargado de show en vivo para las 4 integrantes del recordado grupo pop.

el-posteo-de-lourdes-de-bandana-que-subio-el-mismo-dia-que-la-madre-denuncio-que-no-tenia-contacto-con-ella-hace-mas-de-dos-semanas-foto-instagramlowrdez-M3SXYFRGIREI5PYRJXEYU6LNSI El último posteo de Lourdes Fernández, en su cuenta oficial de Instagram.

Y, el mismo día que la madre de Lourdes hizo su presentación en la justicia, desde la cuenta oficial de Instagram de Fernández hubo una publicación donde se la ve a la intérprete en primer plano acompañada por una mascota. La confusión es mucha pero la realidad es que, por estas horas, no se sabe dónde ni como está.