Habló Mabel López, mamá de Lowrdez Fernández: "Vino llena de moretones"

"A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", aseguró Mabel, en primera persona, sobre el festejo organizado en un zoom de edificio, el pasado 4 de octubre que coincide con la última fecha en la que ella pudo ver y tener contacto personal con su hija.

Cabe destacar que Lowrdez mantenía una relación conflictiva con Leandro García Gómez a quien en 2022 había denunciado por violencia de género. "Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más", confió López, muy preocupada por la realidad de la integrante de Bandana.

En las últimas horas, el pasado martes 23, por la tarde, la señora de avanzada edad, alarma por no saber nada de nada de su hija, decidió presentar una denuncia formal en la comisaría 14B de Palermo por la desaparición de su hija. La realizó vía mail con carácter de urgente y desde entonces, las autoridades están trabajando para dar con el paradero de la cantante.

LOWRDEZ RELATÓ SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

“Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia... Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, supo contar Lowrdez, en primera persona.

“Fui a su departamento. Estuvo todo bien durante días hasta el 23 de noviembre, en donde me comenzó a preguntar con quién había estado en este tiempo. Yo le dije que me había besado con alguien que conocí en una quinta el fin de semana pasado. Él como siempre me comenzó a decir que soy fácil y varias cosas más”.

Los golpes en el rostro que Lowrdez Fernández habría recibido de su ex pareja.

“Cuando se quedó dormido le tomé el dedo para poner su huella en el teléfono. Es ahí que vi mensajes de él con otras mujeres”, destaca el escrito, en el que también se añade que es ahí “cuando me toma del cuello, me pega piñas en todo el cuerpo y me tira por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedirle que me abra la puerta. En ese momento le pude sacar mi celular”, detalló, Fernández.

Años después, ya en mayo de 2025, la artista le pidió disculpas públicamente a García Gómez, tras conocerse que habían vuelto a ser pareja oficial: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”.