El crimen de Lautaro Damián Villaverde: buscan el cambio de carátula

Con el respaldo de mucha gente, sobre todos futbolistas, dirigentes e hinchas de San Lorenzo de Almagro (del cual Lautaro Villaverde era simpatizante, al igual que sus padres, hermanos y tíos) que lo han expresado publicamente, saliendo con una bandera a la cancha antes del partido frente a Rosario Central pidiendo justicia y con testimonios en las redes sociales, la familia del joven, que tenía 19 años y era padre de dos niños, aguarda por agravar la acusación contra los dos detenidos por el crimen. Luis Ledesma y Néstor Ledesma se encuentran detenidos, procesados con prisión preventiva, en calidad de coautores del crimen.

"El expediente que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 11 Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Juan Pablo Tataghian, fue caratulado como "homicidio simple" y los primos Ledesma están imputados, pero por las características del hecho y tal como consta en las pericias, además de en otras pruebas y testimonios, consideramos que se trató de un "homicidio agravado", al ser cometido con alevosía. Haremos la presentación y esperamos que esto se modifique para arribar a un juicio oral y público en condiciones de tener una condena ejemplar para ambos, ya que son coautores del ataque", sostuvo el abogado Leandro Cejas, quien representa a la familia de Lautaro Villaverde, a la que pertenece, ya que es tío de la víctima.

El joven letrado contó a DIARIO POPULAR que "al margen del valor afectivo, de que esta causa me toque muy de cerca, es sumamente importante que el fiscal Tataghian considere el cambio de carátula, ya que la alevosía con la que atacaron a mi sobrino esta más que probada. Lo golpearon entre dos, le pegaron con un adoquín en la cabeza y lo terminaron apuñalando, con un cuchillo que uno de ellos fue especialmente a buscar hasta la casa, que queda a una cuadra del lugar donde pasó todo. Mientras lo mataban, le seguían gritando "vos no sabés con quien te metes", en una actitud de violencia y presunto poder que también debe ser tenida en cuenta".

ADEMÁS:

Córdoba: tiroteo en la terminal dejó dos mujeres muertas y un herido

Comienza el juicio a un jefe comunal acusado de narco

"Fue un ataque criminal"

Por las características del hecho, los familiares piden que "les den perpetua" y manifiestan que "acá no hay dudas sobre lo que pasó, no existen los atenuantes. Fue un ataque criminal y tienen que pagar con la cárcel". Así lo han expresado en las marchas que hicieron por la avenida Cristianía, en la zona de Villa Luzuriaga, también frente a la comisaría 4ta. Noroeste de La Matanza en el barrio Los Pinos y de ser necesario, se movilizaran hacia la sede de la Fiscalía.

"No estamos pidiendo nada que no se ajuste con lo sucedido. Esto fue un homicidio agravado por varios factores, como la utilización de un arma blanca, el estado de indefensión luego de la agresión inicial y sobre todo la alevosía con la que actuaron los dos acusados, que están detenidos y no tienen que recibir ningún beneficio excarcelatorio. Esta lucha no es solo de la familia, sino de toda la gente que conocía a Lautaro, un pibe laburador, que tenía su pareja, que está embarazada y al quitarle la vida, no podrá conocer a su tercer hijo. Y como hinchas de San Lorenzo estamos sumamente agradecidos a los jugadores, a Sebastián Torrico y Leandro "Pipi" Romagnoli, quienes grabaron un video para sumarse a nuestro pedido de prisión perpetua para Luis y Néstor Ledesma", afirmó Leandro Cejas.

Todo sucedió en horas de la tarde del sábado 27 de julio en avenida Cristianía al 1100 de Villa Luzuriaga, cuando Villaverde circulaba en un Renault 9 y tuvo una discusión de tránsito con los ocupantes de un Renault Kwid, conducido por Néstor Ledesma, quien iba en compañía de su madre. Ambos se bajaron, discutieron, se insultaron y se agredieron y los vehículos quedaron dañados por pedradas que se arrojaron.

Cuando todo parecía terminar, Ledesma fue hasta su casa, ubicada a tanto solo una cuadra, dejó a su mamá y le contó lo ocurrido a su primo Luis. Entonces, los dos volvieron al lugar y atacaron al joven en superioridad numérica, arrinconándolo contra una pared, para pegarle con un adoquín en la cabeza y asestarle varias puñaladas en el abdomen, más una en el cuello que resultó mortal, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo que hicieron en el hospital Paroissien de Isidro Casanova, al que fue trasladado de emergencia.