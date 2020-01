El fatal episodio ocurrió cuando la víctima detuvo su moto, en la que circulaba junto a su mujer, para auxiliar a otro motociclista en la estación de servicio YPF que está sobre la colectora. En ese momento, la camioneta a toda velocidad lo atropello haciéndolo volar por el aire, para luego darse a la fuga.

El motociclista que ayudó Ezequiel reaccionó y persiguió a la camioneta para que no escapara. De esa manera, el conductor fue arrestado y trasladado en la Comisaría 6ta. de Ingeniero Allan, donde, tras ser indagado por la fiscal Roxana Giménez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Florencio Varela, quedó en libertad en la tarde del sábado.

Bronca

La determinación de la fiscalía generó gran indignación entre los familiares de la víctima, que se manifestaron frente a la seccional policial de Allan para que vuelva a ser detenido.

Al respecto, Yésica -la mujer de Ventolila- expresó su indignación y su dolor por la pérdida: "Esta persona está en su casa y yo no sé cómo explicarle esto a mis hijos. A mi marido no me lo devuelve nadie". Cabe señalar que, por el fallecimiento del joven, dos niños de 5 y 7 años quedaron sin padre.