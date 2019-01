Habló el joven que protagonizó el accidente con Alan Franco

Iván aseguró que “el bebé está bien” y que su mujer “está bien, está mejor aunque tiene muchas lesiones ”, y agregó: “Fue muy feo para nosotros pero sobre todo por el bebé, nos preocupamos mucho, solo queríamos que esté bien”.

“Después del impacto quedé con el cuerpo paralizado, podía mirar pero no me podía mover. Cuando me empecé a mover la veo a Camila que no podía ni hablar ni moverse. Estaba inconsciente. Le empiezo a hablar pero no me reconocía ni sabía dónde estábamos”.

Según relató a Crónica HD, el deportista le dijo "cómo vas a venir así”. “Yo le respondí que él me chocó a mí, yo la encrucijada la pasé. Él me dijo que venía por la mano derecha, pero el perdió la prioridad porque yo ya había cruzado. La prioridad la tenía yo y de hecho le hice juego de luces para que advirtiera mi presencia", aseguró.

Además, el joven informó que desde el Club Atlético Independiente, presidido por Hugo Moyano, se comunicaron con él y se pusieron a disposición "por si necesitaban algo".