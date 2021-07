Hay pistas para esclarecer el asesinato del trabajador de Diario Popular

Mientras tanto la conmoción entre los amigos de Rubio y la familia de DIARIO POPULARno cesa, al mismo tiempo que se renueva el pedido de Justicia para Juan Carlos y continúan llegando condolencias. Al respecto, desde el Cuerpo de Delegados de la empresa Monsa-Línea 60 expresaron su "solidaridad el repudio" ante el asesinato de Rubio, sobre quien destacaron que "cumplía tareas de compromiso social en merenderos populares" y exigieron que "se encuentre a los culpables para que el crimen no quede impune".

"Hay rastros y evidencias que nos podrían llevar a los presuntos autores del homicidio, que no descartamos hayan sido conocidos de la víctima, a quien les permitió ingresar, debido a que la puerta no estaba forzada. De todas maneras, también se sigue la pista de que hayan entrado por un techo de una vivienda lindera", indicaron los investigadores, que para mañana esperan tener el informe final de la autopsia, en el que se obtendrá la data de la muerte (sería entre la noche del sábado 3 y la madrugada del domingo 4) y la causa que se anticipó fue la asfixia, al estrangularlo con un cable o un lazo.

Además:

Juan Carlos Rubio, de 54 años y que se desempeñaba en la sección Mantenimiento de DIARIO POPULAR, fue hallado sin vida en la mañana del pasado jueves, cuando sus compañeros llegaron hasta su domicilio al no tener noticias de él y extrañados por su ausencia en el trabajo, algo que no era habitual, ya que era "un laburante muy cumplidor". Al no responder a los llamados a la puerta, se convocó a efectivos de la comisaría 3era. de Avellaneda y entonces se produjo el hallazgo del cuerpo, tirado en el piso, atado de pies y manos con sogas, su cabeza destrozada a golpes tapada con prendas de vestir y con una marca de estrangulamiento en el cuello. Además, de un gran desorden, que sería producto de la búsqueda de elementos de valor y por lo tanto, se intenta establecer faltantes.

Ahora, con la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad, una de una casa de Virrey Vértiz entre Irala y Defensa y los domos municipales de la zona, efectivos de la DDI de Avellaneda contarían con algunos datos que permitirían identificar a los sospechosos.