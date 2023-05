El hecho sucedió el 17 de abril en el barrio porteño de Palermo, más precisamente en la Avenida Dorrego y Luis María Campos, y según el primer informe policial, el influencer la vio, se acercó, sacó un cuchillo y comenzó a amenazarla.

"El señor Rivera procede a sacar un cuchillo Tramontina dónde se forma una riña entre ambos masculinos, y el señor Coronel logra sustraerle el arma blanca y le produce unas heridas corto punzantes a la altura del hombro izquierdo, dorsal derecho del tórax y un corte en la oreja derecha", señala el documento policial.

En el video -que compartió Socios del Espectáculo (El Trece)- se escucha cuando Franco Coronel, actual novio de la joven, le grita a Rivera: "Largá el cuchillo, sacá el cuchillo, gato".

Sin embargo, la primera versión estaría casi descartada ya que un testigo declaró: "El chico rubio (Eloy) estaba caminando tranquilamente con la chica rubia (Thalía), cuando llegó el otro hombre (Franco). Es ahí cuando Coronel empieza a apuñalar a Eloy, quien se defiende como puede".

En las imágenes también se ve cómo la exnovia de Eloy saca una especie de navaja que descartó cuando llegó la Policía.

A casi un mes del hecho el ex Gran Hermano habló por primera vez y contó como está su salud: “Las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos por todo el cuerpo. Me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero por eso”.

174541.mp4 Video gentileza de Socios del Espectáculo (El Trece)

A su vez, Rivera sostuvo que las heridas fueron contundentes: "Ahora me está costando volver a entrenar porque me duele un montón, pero dentro de todo estoy bien. Estuve a punto de morir. Por un momento creí que iba a morir".

"Todo lo que contaron Thalía y Franco es mentira. Es un invento de ellos para lavarse las manos. Lo que pasó en realidad fue que yo estaba con ella y una amiga en una casa. En ese momento era el mejor amigo de Daphne, la cubana que vive en Dorrego y Luis María Campos, y hablamos de juntarnos", hizo hincapié el mediático, en un relato similar al del testigo.

En la entrevista con Socios del Espectáculo, Rivera señaló que fue su ex quien le pidió juntarse y hablar de que había comenzado una nueva relación: “Cuando me dice eso, le dije que era su vida, que hiciera lo que quiera. Y ahí aparece Franco encapuchado con un buzo negro y un cuchillo tramontina de cocina. Me dice: ‘Dale guacho, te voy a matar’”.

Por el ataque, Rivera fue derivado al Hospital Fernández y Coronel imputado por tentativa de homicidio. La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Número 9 a cargo del Dr. Peludo.

Con información de NA.