Los incidentes se produjeron en el edificio de Salta 534, en el barrio porteño de Monserrat, cuando hombres que responden a Balcedo destrozaron la persiana metálica y puertas de vidrio con la intención de tomar la sede sindical.

"Entraron entre 20 y 30 personas a tomar el edificio y sacar a los empujones a los empleados que estaban trabajando", explicó el secretario general del Soeme, Adrián de Marco, quien asumió en diciembre último tras 22 meses de intervención luego de la detención de Balcedo en Uruguay, y se encontraba dentro del edificio en el momento en que se produjeron los enfrentamientos.

Los incidentes, que incluyeron destrozos y empujones, ocurrieron cerca del mediodía en la sede central del Soeme, ubicada en Salta al 500 de Capital Federal.

Esto se produce en el marco de una interna, ya que los afiliados que responden a Balcedo desconocen a la nueva conducción, que ganó las elecciones en agosto último pero no fueron formalizados por el Ministerio de Trabajo. Además, los atacantes aseguraban tener un fallo de la titular del Juzgado Nacional del Trabajo 31, Analía Viganó, en el que se desconocía la renovación de autoridades.

"Fuimos a recuperar nuestro sindicato de manera pacífica. No teníamos nada que ver con la causa iniciada contra Balcedo, somos los únicos dirigentes con mandato vigente. No hay certificación de autoridades y entramos a recuperar nuestro sindicato", explicó la secretaria general del SOEME La Plata, Paola Suárez, a C5N.

Según explicó De Marco, la resolución de la cartera laboral "dice bien claro que la nueva conducción tiene validez hasta que resuelva la Corte Suprema si la competencia es laboral o federal".

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, había ordenado en marzo de 2018 la intervención de la obra social del Soeme, cuyo titular, Balcedo, fue detenido en enero de ese año en Punta del Este y acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.

No obstante, De Marco aclaró: "Trabajo no dice que no reconoce autoridades o elecciones, que fueron citadas en tiempo y forma y se realizaron con veedores de esa cartera. El dictamen de Kreplak, cuando cesó la intervención, dice que asuman las autoridades que ganaron las elecciones el 5 de agosto".

Según denunció el dirigente, la facción que ingresó de forma violenta "rompió puertas, cajas fuertes, computadoras, escritorios y vidrios" y responsabilizó directamente a integrantes de la comisión directiva del secretariado de Balcedo: "Fueron Paola Suárez, Osvaldo Fiordomi, Andrés Rodríguez y Andrea Rodríguez".

"El objetivo era tomar el sindicato. Hay una parte externa a esta facción que los incentiva económicamente para hacer esto y vinieron a saquear el gremio", aseveró.