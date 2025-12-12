Denunciaron más de 300 sitios de apuestas ilegales en la provincia de Buenos Aires

La Lotería de la Provincia presentó denuncias penales tras una investigación de ciberpatrullaje que expuso el funcionamiento de plataformas clandestinas y su impacto en menores.
El presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, formalizó denuncias ante fiscalías especializadas de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro contra más de 300 páginas de apuestas ilegales detectadas en territorio bonaerense. Las presentaciones surgieron de un operativo de ciberpatrullaje que permitió identificar cómo operan estas redes.
La investigación reveló que los administradores de estas plataformas cambian de dominio de forma constante, incluso operando desde otros países, para esquivar controles y sostener su actividad clandestina. Según Atanasof, no se trata de simples páginas informales, sino de estructuras delictivas organizadas vinculadas al lavado de dinero y la evasión fiscal.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el acceso de menores de edad a estos sitios. Por eso Lotería solicitó al ENACOM el bloqueo inmediato de las plataformas denunciadas para impedir su funcionamiento en todo el país. Atanasof remarcó que los adolescentes quedan expuestos a la ludopatía y a entornos sin ninguna supervisión.
El funcionario pidió una política nacional coordinada para enfrentar el avance de estas apuestas ilegales. Subrayó que denunciar sitio por sitio es insuficiente y que se necesitan herramientas tecnológicas acordes al nivel de sofisticación de estas redes, que representan un riesgo creciente para la seguridad y la salud pública.
comentar